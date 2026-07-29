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Θεσσαλονίκη: Έκρηξη σε ΑΤΜ στην Καλαμαριά

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας, οι οποίες απέκλεισαν την περιοχή και διεξάγουν έρευνες για τις συνθήκες της έκρηξης
Αστυνομία
Photo / Eurokinissi
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Συναγερμός στις αρχές τα ξημερώματα της Τετάρτης (29.07.2026) στη Θεσσαλονίκη μετά από έκρηξη σε ΑΤΜ υποκαταστήματος της Alpha Bank, στη συμβολή των οδών Σοφούλη και Καπετάν Γκόνη, στην Καλαμαριά.

Από την έκρηξη στο ΑΤΜ προκλήθηκαν υλικές ζημιές τόσο στο μηχάνημα αυτόματης ανάληψης όσο και στο υποκατάστημα της τράπεζας, ενώ εξετάζεται αν υπήρξαν φθορές και σε παρακείμενα σημεία.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας, οι οποίες απέκλεισαν την περιοχή και διεξάγουν έρευνες για τις συνθήκες της έκρηξης και τον εντοπισμό των δραστών.

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