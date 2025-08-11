Φωτιά στη Μεγάλη Βόλβη Θεσσαλονίκης – Ήχησε το 112 για εκκένωση του Βαϊοχωρίου προς Νυμφόπετρα

Φωτιά εκδηλώθηκε αργά το μεσημέρι της Δευτέρας (11.08.2025) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Μεγάλης Βόλβης στη Θεσσαλονίκη. Αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, αλλά και εναέρια μέσα. Στις 5:30 το απόγευμα στάλθηκε μήνυμα από το 112 στα κινητά των κατοίκων.

Συγκεκριμένα, στο σημείο για να κατασβέσουν τη φωτιά στη Μεγάλη Βόλβη στη Θεσσαλονίκη σπεύδουν 48 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ (Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων) και 13 οχήματα.

Δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο επιχειρούν από αέρος.

Νωρίτερα το απόγευμα ήχησε το 112, με το οποίο καλούνταν οι κάτοικοι του Βαϊοχωρίου να απομακρυνθούν προς Νυμφόπετρα.

«Δασική πυρκαγιά στo #Βαϊοχώρι της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης



Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Νυμφόπετρα



Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μεγάλη Βόλβη Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν 48 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Σημαντική είναι η συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.