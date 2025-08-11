Ελλάδα

Φωτιά στη Μεγάλη Βόλβη Θεσσαλονίκης – Κινητοποιήθηκαν 48 πυροσβέστες

Δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο επιχειρούν από αέρος
Φωτιά στη Μεγάλη Βόλβη Θεσσαλονίκης

Φωτιά εκδηλώθηκε αργά το μεσημέρι της Δευτέρας (11.08.2025) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Μεγάλης Βόλβης στη Θεσσαλονίκη. Αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, αλλά και εναέρια μέσα.

Συγκεκριμένα, στο σημείο για να κατασβέσουν τη φωτιά στη Μεγάλη Βόλβη στη Θεσσαλονίκη σπεύδουν 48 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ (Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων) και 13 οχήματα.

Δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο επιχειρούν από αέρος.

pirkagia volvi

Φωτιά στη Μεγάλη Βόλβη Θεσσαλονίκης

 

Σημαντική είναι η συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
40άρια και θυελλώδεις άνεμοι έως 8 μποφόρ - «Πορτοκαλί» συναγερμός την Τρίτη σε 10 περιφέρειες για φωτιά
Έως τους 41 βαθμούς θα φτάσει το θερμόμετρο στα δυτικά ηπειρωτικά - Απαγόρευση κυκλοφορίας σε διάφορες περιοχές της Χαλκιδικής λόγω του αυξημένου κίνδυνου πυρκαγιάς - Η πρόγνωση καιρού των επόμενων ημέρων
Φωτιά
Newsit logo
Newsit logo