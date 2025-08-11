Φωτιά στη Μεγάλη Βόλβη Θεσσαλονίκης – Κινητοποιήθηκαν 48 πυροσβέστες

Φωτιά εκδηλώθηκε αργά το μεσημέρι της Δευτέρας (11.08.2025) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Μεγάλης Βόλβης στη Θεσσαλονίκη. Αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, αλλά και εναέρια μέσα.

Συγκεκριμένα, στο σημείο για να κατασβέσουν τη φωτιά στη Μεγάλη Βόλβη στη Θεσσαλονίκη σπεύδουν 48 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ (Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων) και 13 οχήματα.

Δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο επιχειρούν από αέρος.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μεγάλη Βόλβη Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν 48 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2025

Σημαντική είναι η συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.