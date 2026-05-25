Πυροβολισμοί στο Μικρολίμανο: Ο «Τίτι» επέστρεψε στην Ελλάδα για να επεκτείνει κύκλωμα ναρκωτικών

Τα όσα σχεδίαζε να κάνει ο 42χρονος αδίστακτος κακοποιός με το ψευδώνυμο «Τίτι», μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα, φέρνει στη δημοσιότητα το newsit.gr. Ο σκληρός ποινικός, αλβανικής καταγωγής, που συνελήφθη μετά τους πυροβολισμούς στο Μικρολίμανο, τα ξημερώματα του Σαββάτου (23.05.2026), φαίνεται πως στόχευε στην διεύρυνση δικτύου διακίνησης ναρκωτικών, χρησιμοποιώντας μάλιστα πανεπιστημιακό άσυλο για την κάλυψή του.

Ήταν λίγο μετά το Πάσχα όταν ο 42χρονος «Τίτι» -που απείλησε αστυνομικούς στο Μικρολίμανο με αποτέλεσμα να πέσουν πυροβολισμοί-, μπαίνει κρυφά στην Ελλάδα και βρίσκει καταφύγιο στις φοιτητικές εστίες Ζωγράφου. Από εκεί άλλωστε η ομάδα του δραστηριοποιούνταν κυρίως στη διακίνηση ναρκωτικών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αν και γνώριζε πως είναι καταζητείται στην χώρα μας τα τελευταία 7 χρόνια, με Ερυθρά Αγγελία, και ότι η οποιαδήποτε «συνάντηση» με αστυνομικούς θα ήταν αιματηρή, αποφάσισε να επιστρέψει. Στόχος, όπως λένε οι αναλυτές του ελληνικού FBI ήταν να ασχοληθεί με το δίκτυο της διακίνησης ναρκωτικών, χρησιμοποιώντας το πανεπιστημιακό άσυλο των φοιτητικών εστιών.

Από την ενημέρωση που έχει η Ασφάλεια, ο «Τίτι» μετά την επεισοδιακή απόδραση του από το Μεταγωγών το 2019, στην οποία είχε κρατήσει όμηρο μία γυναίκα αστυνομικό, άγνωστο πως, βρήκε καταφύγιο στην Κύπρο. Εκεί, ενεπλάκη σε ληστεία, συνελήφθη και εκδόθηκε στην Αλβανία. Κανείς δεν γνωρίζει πως αποφυλακίστηκε και πως επέστρεψε στη χώρα μας μέχρι να πέσει τυχαία σε μπλόκο της Δίωξης Εκβιαστών στο Μικρολίμανο και να προκληθεί το σοβαρό επεισόδιο.

Οι δυο γυναίκες και ο μυστηριώδης συνεργός

Τη νύχτα του Σαββάτου, ο «Τίτι», ο άγνωστος συνεργός του και η Αλβανίδα φίλη του, αποβιβάστηκαν από το ταξί με το οποίο έφθασαν στο Μικρολίμανο του Πειραιά και κατευθύνθηκαν σε ένα μπαρ για να απολαύσουν το ποτό τους μαζί με ακόμη μία γυναίκα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τυχαία στο σημείο βρίσκονταν μια ομάδα αστυνομικών της Δίωξης Εκβιαστών αποτελούμενη από 8 «ασφαλίτες» που επέβαιναν σε δυο οχήματα. Μόλις βρέθηκαν τετ- α – τετ, ο 42χρονος, παράτησε την παρέα του και με γοργό βήμα προσπάθησε να ξεγλιστρήσει. Μάλιστα, όταν κατάλαβε ότι οι αστυνομικοί τον ακολουθούσαν, με μια ξαφνική κίνηση γύρισε απότομα προς το μέρος τους, σήκωσε το ένα από τα τρία όπλα με τα οποία ήταν ζωσμένος και επιχείρησε να τους πυροβολήσει.

Κυριολεκτικά, την τελευταία στιγμή, ένας από την ομάδα των αστυνομικών που κινούνταν διαγώνια, πρόλαβε να πατήσει πρώτος τη σκανδάλη και να τον ακινητοποιήσει τραυματίζοντας τον στο κεφάλι.

Οι δυο γυναίκες Αλβανικής καταγωγής που συνόδευαν τον αρχικακοποιό και τον άγνωστο συνεργό του, προσήχθησαν και μετά την κατάθεση που έδωσαν αφέθηκαν ελεύθερες.

Μυστήριο εξακολουθεί να καλύπτει τον ρόλο του άνδρα που εκείνο, αμέσως μετά την επιχείρηση του Εκβιαστών, τράπηκε σε φυγή και ακόμη αναζητείται.