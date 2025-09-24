Ελλάδα

Φωτιά στη Μεσσηνία μεταξύ Μελιγαλά και Ανθούσας

Η φωτιά φαίνεται να παρουσιάζει καλύτερη εικόνα, ενώ δεν απειλούνται σπίτια
Ελικόπτερο
Φωτογραφία αρχείου / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (24.09.2025) στην Μεσσηνία στην περιοχή Μελιγαλά.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 15:00 σε αγροτοδασική έκταση μεταξύ Μελιγαλά και Ανθούσας στη Μεσσηνία, δυτικά από το σημείο της τελευταίας πυρκαγιάς τον Αύγουστο.

Η Πυροσβεστική κινητοποιήθηκε άμεσα με 12 οχήματα, 32 πυροσβέστες και ένα πεζοπόρο τμήμα της 9ης ΕΜΟΔΕ.

Ταυτόχρονα επιχειρούν από αέρος δύο αεροσκάφη Pzl και ένα ελικόπτερο Erickson. Στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν επίσης εθελοντές και κάτοικοι της περιοχής.

Η φωτιά έχει κάψει δασική έκταση και αρκετά ελαιόδεντρα, είναι όμως σε ύφεση και εκτιμάται πως τις επόμενες ώρες θα τεθεί υπό πλήρη έλεγχο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Μαρία Καρυστιανού: «Έχουμε δικαίωμα στην εκταφή, τα οστά του παιδιού μου είναι δικά μου, όχι κρατική περιουσία»
«Η πρόεδρος του Αρείου Πάγου ότι έχει γίνει εξαιρετική ανάκριση και έκλεισε σωστά η υπόθεση, όταν την ίδια μέρα προέκυψαν στοιχεία από το Γενικό Χημείο του Κράτους με 17 δείγματα ξυλολίου», τονίζει η Μαρία Καρυστιανού
Η Μαρία Καρυστιανού 19
Newsit logo
Newsit logo