Η Ρόδος έχει τυλιχθεί στις φλόγες από την τεράστια φωτιά που ξέσπασε και αυτό δεν περιέχει κάποιο ίχνος υπερβολής όπως φαίνεται στη νέα δορυφική φωτογραφία, που δημοσιοποίησε η ευρωπαϊκή υπηρεσία Κοπέρνικος.

Η υπηρεσία Κοπέρνικος έδωσε στη δημοσιότητα μια νέα δορυφορική φωτογραφία από τη φωτιά στη Ρόδο που δείχνει τις περιοχές που φλέγονται από την πυρκαγιά και τον καπνό που έχει προκληθεί.

Ο καπνός έχει σκεπάσει τα μέρη αυτά, αλλά ήδη ταξιδεύει και πάνω από τα νερά του Αιγαίου.

Στο νησί η τιτάνια μάχη των πυροσβεστών και των εθελοντών με τις φλόγες είναι σε εξέλιξη μετά τις μεγάλες σημερινές αναζοπυρώσεις.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις και οι εθελοντές παλεύουν στη νότια Ρόδο να περιορίσουν την φωτιά και να μην την αφήσουν να μπει στα στα χωριά Γεννάδι και Βάτι, στα οποία ήδη έχει σταλεί μήνυμα 112 για εκκένωση.

The wildfires in #Ροδος🇬🇷 are among hundreds to have broken out across #Greece recently



The country has been enduring scorching temperatures, making this July its hottest in 50 years



Yesterday, #Copernicus #Sentinel3🇪🇺🛰️captured this image of the smoke plume drifting south pic.twitter.com/P2mKNLWMGs