Ελλάδα

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας στη Μεταμόρφωση από τις 3 Ιουνίου

Τις ώρες 23:00 έως 06:00 και θα πραγματοποιείται αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας στο ύψος της Μεταμόρφωσης στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα
Εθνική οδός Αθηνών - Λαμίας
Εθνική οδός Αθηνών - Λαμίας / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Μιχάλης Καραγιάννης
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας στη Μεταμόρφωση από τις 3 Ιουνίου έως τις 31 Ιουλίου, λόγω εργασιών.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας θα εφαρμόζονται τις ώρες 23:00 έως 06:00 και θα πραγματοποιείται αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας στο ύψος της Μεταμόρφωσης, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

– Στο τμήμα μεταξύ των χ/θ 16,700 και 16,115.

– Στη χ/θ 16,115 δημιουργείται έξοδος για τον κόμβο της Αττικής Οδού. Ταυτόχρονα, θα παραμείνει αποκλεισμένος ο κλάδος εισόδου στον Α/Κ Τατοΐου (χ/θ 16,795). Οι οδηγοί που επιθυμούν να εισέλθουν στον Αυτοκινητόδρομο, θα οδηγούνται μέσω του κλάδου προς Λαμία μέχρι τον Α/Κ Πύρνας (χ/θ 18,770), όπου θα πραγματοποιείται η είσοδος στον κλάδο προς Αθήνα.

– Στο τμήμα μεταξύ των χ/θ 17,400 και 16,350.

– Ο Α/Κ Τατοΐου (χ/θ 16,795) θα παραμείνει ανοιχτός.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
279
96
91
84
80
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
«Ο 52χρονος ήταν έμπειρος οδηγός, δεν ξέρουμε πως έγινε το τροχαίο» λέει φίλος του πατέρα που σκοτώθηκε με τον γιο του στην Πάτρα
Ο 17χρονος βρήκε ακαριαίο θάνατο από την σύγκρουση, ενώ ο 52χρονός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Ρίου όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, άφησε την τελευταία του πνοή
Πάτρα
Newsit logo
Newsit logo