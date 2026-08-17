Φωτιά στη Σαλαμίνα: «Μας πήρανε τηλέφωνο και μας είπαν ελάτε γρήγορα καίγονται», λέει συγγενής του ζευγαριού που έχασε την ζωή του

Εφιαλτικές ώρες έζησαν εχθές το μεσημέρι (16/8/2026) οι κάτοικοι στα Περιστέρια Σαλαμίνας και στα Σελήνια μετά από φωτιές που ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα στις δύο περιοχές και είχαν ως αποτέλεσμα δύο νεκρούς, πολλούς τραυματίες και πολλά καμένα σπίτια και οχήματα. Η ώρα είναι λίγο πριν της 3 το μεσημέρι και το 112 ηχεί και ενημερώνει του κατοίκους τους επισκέπτες και τους λουόμενους της Σαλαμίνας ότι πρέπει να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους και από τις παραλίες. Πάνω από 500 άτομα απεγκλωβίστηκαν δια θαλάσσης, ενώ πολλοί ακόμα χρειάστηκε να περιμένουν μέχρι και 8 ώρες σε ασφαλές μέρος για να φύγουν με τα αυτοκίνητά τους. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Δύο νεκροί είναι ο τραγικός απολογισμός από την πυρκαγιά στα Περιστέρια Σαλαμίνας όταν στην προσπάθεια τους να απομακρυνθούν από το σπίτι, έχασαν αρχικά τις αισθήσεις τους και απανθρακώθηκαν. Στενό συγγενικό πρόσωπο μιλάει στο newsit.gr για το πως έμαθαν ότι οι δύο νεκροί είναι δικοί τους άνθρωποι. «Μας πήραν τηλέφωνο κάποιοι φίλοι και συγγενείς που ήταν εκεί και μας είπαν να πάμε γρήγορα γιατί καίγονται. Μετά πήγαμε και διαπιστώσαμε ότι ήταν εκείνοι», είπε συγγενής του ηλικιωμένου ζευγαριού στο newsit.gr. To newsit.gr βρέθηκε στην Σαλαμίνα και στην γειτονιά του άτυχου ζευγαριού που έχασε την ζωή του και μίλησε με γείτονες τους. Τραγική ειρωνεία ήταν ότι το σπίτι του ζευγαριού δεν κάηκε αλλά προκλήθηκαν μόνο κάποιες υλικές ζημιές. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το σπίτι των ηλικιωμένων στη Σαλαμίνα

«Βρέθηκα από αρκετά νωρίς στο σημείο και το ζευγάρι προσπαθούσε να κατέβει από το σπίτι για να φύγει από ένα συγκεκριμένο μονοπάτι. Ο άντρας πήγε να τραβήξει την γυναίκα αλλά είχε πολύ καπνό και πρέπει να έχασαν τις αισθήσεις τους. Δεν πρόλαβαν να φύγουν», ανέφερε κάτοικος της περιοχής. Σπίτια παραδόθηκαν στις φλόγες και κάτοικοι είδαν τα σπίτια τους να γίνονται στάχτη. Το δάσος που κοσμούσε την περιοχή καταστράφηκε και οι πυροσβέστες δίνουν ακόμη μάχη με τις αναζωπυρώσεις. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 593 άνθρωποι απεγκλωβίστηκα δια θαλασσής ενώ πάνω από 8 μεταφέρθηκαν με εγκαύματα στο Θριάσιο Νοσοκομείο με τους 2 να φέρουν σοβαρότερα τραύματα. Μιχάλης Γιαννάκος για εγκαυματίες από την πυρκαγιά Σε πρόσφατη ενημέρωσή του ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος έκανε αναφορά στην κατάσταση της υγείας των τραυματιών από την πυρκαγιά. «Μέσα στη θλίψη και τα αποκαΐδια της πύρινης λαίλαπας στη Σαλαμίνα που άφησαν πίσω τους δύο νεκρούς και δεκάδες πολίτες με μεγαλύτερους ή μικρότερους τραυματισμούς κυρίως μικροεγκαύματα που προσήλθαν για βοήθεια στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας, ευχάριστα είναι τα νέα για τους πέντε εγκαυματίες που διακομίστηκαν με το ΕΚΑΒ από το Κέντρο Υγείας στο ΘΡΙΑΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Οι τρείς δεν χρειάστηκαν νοσηλεία και αντιμετωπίστηκαν τα μικρό εγκαύματα που έφεραν στα επείγοντα. Δύο χρειάστηκαν νοσηλεία εκ των οποίων ο ένας άνδρας ηλικιωμένος πήρε ήδη εξιτήριο. Ακόμη νοσηλεύεται μια γυναίκα στη ΜΑΦ με 25% εγκαύματα εκτός κινδύνου». Καταστροφές σε σπίτια και οχήματα Η εικόνα που έχει διαμορφωθεί στα Περιστέρια αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής. Κτίσματα έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις η φωτιά έχει αφήσει πίσω της μόνο καμένα τμήματα των κατασκευών, καθιστώντας δύσκολο ακόμη και τον προσδιορισμό του αν επρόκειτο για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.