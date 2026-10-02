Γιώργος Μαζωνάκης: Ο μέντορας της γιατρού είχε καταδικαστεί για τον θάνατο καρκινοπαθούς – Υπέρ του είχε καταθέσει η 56χρονη

Μία παλαιότερη υπόθεση με πρωταγωνιστή έναν γιατρό που έχει καταδικαστεί για τον θάνατο καρκινοπαθούς έρχεται ξανά στο προσκήνιο, μετά τις αποκαλύψεις για τη δράση και τις πρακτικές της 56χρονης γιατρού του Κολωνακίου η οποία παραμένει προφυλακισμένη – όπως και ο 58χρονος σύζυγος και συνάδελφός της – για το τραγικό τέλος που βρήκε στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Ο γιος της γυναίκας που είχε χάσει τη ζωή της, βλέποντας σήμερα τη γιατρό του Κολωνακίου και τα όσα τραγικά συνέβησαν με τον Γιώργο Μαζωνάκη, αναβίωσε τον πόνο μίας ιστορίας που σημάδεψε την οικογένειά του.

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Όπως μετέδωσε το MEGA και η εκπομπή «Live News» με τον Νίκο Ευαγγελάτο την Παρασκευή (02.10.2026), ο συγκεκριμένος γιατρός κατηγορήθηκε και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης πέντε ετών για απάτη κατ’ επάγγελμα και βαριά σωματική βλάβη με ενδεχόμενο δόλο. Η οικογένεια της καρκινοπαθούς γυναίκας είχε υποστηρίξει ότι οι εναλλακτικές θεραπευτικές προσεγγίσεις στις οποίες την υπέβαλε επιβάρυναν την κατάσταση της υγείας της.

Μάλιστα, ο ίδιος συνήθιζε να αναφέρει στις τοποθετήσεις: «Δεν επιλέγω εγώ τη θεραπεία του ασθενούς. Το υποσυνείδητο του ασθενούς επιλέγει. Όλες οι χρόνιες ασθένειες όπως ο καρκίνος καλπάζουν. Αυτό δείχνει ότι κάτι δεν πάει καλά με την ιατρική».

Πρόκειται για μία προσέγγιση που παραπέμπει στην «εναλλακτική» ή «ολιστική» ιατρική.

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Σημαντικό στοιχείο στην υπόθεση είναι ο ρόλος της 56χρονης γιατρού του Κολωνακίου. Η ίδια είχε καταθέσει υπέρ του συναδέλφου της, υποστηρίζοντας την επιστημονική του επάρκεια. Η κατάθεσή της, ωστόσο, δεν έπεισε τη Δικαιοσύνη.

«Πρόκειται για έναν εξαιρετικό γιατρό. Είναι ιδιαίτερα προσεκτικός με τους ασθενείς του και τους φροντίζει. Δεν πιστεύω ότι έκανε αυτά για τα οποία κατηγορείται. Δεν πιστεύω ότι ο γιατρός είπε στην ασθενή του να μην χειρουργηθεί, όπως η ίδια ισχυρίζεται. Είναι πολύ καλός στην δουλειά του. Θεράπευσε και το δικό μου πρόβλημα. Ήμουν ασθενής του. Ο γιατρός δεν πουλούσε φάρμακα ομοιπαθητικά στο ιατρείο του, όπως έχει ισχυριστεί η ασθενής. Δεν θα συμβούλευε κανέναν ασθενή να αφήσει την κλασική ιατρική. Οι θεραπείες του ”κινούνταν” παράλληλα με την κλασική ιατρική», είχε καταθέσει.

Σήμερα, η οικογένεια της γυναίκας που, όπως υποστηρίζει, έπεσε θύμα των πρακτικών του συγκεκριμένου γιατρού, μιλά αποκλειστικά στο «Live News».

«Αυτός έκανε κάτι περίεργες θεραπείες μέχρι και κρυσταλλοθεραπεία. Έκανε μεταστάσεις ο καρκίνος σε όλο της το σώμα και αυτός επέμενε ότι δεν έκανε μετάσταση. Και δεν την άφηνε να κάνει τις σωστές εξετάσεις», είπε η κόρη της.

Η γυναίκα, σύμφωνα με στοιχεία από βιογραφικό της σημείωμα που είχε δημοσιευθεί όσο βρισκόταν ακόμη εν ζωή, είχε αφήσει πίσω της τις εναλλακτικές προσεγγίσεις και είχε δώσει έναν μεγάλο αγώνα ακολουθώντας την κλασική ιατρική. Παράλληλα, είχε στηρίξει και άλλες γυναίκες που αντιμετώπιζαν προβλήματα υγείας.

Στο βιογραφικό της αναφέρεται ότι είχε οργανώσει μη κερδοσκοπική εταιρεία για την υποστήριξη ανθρώπων με καρκίνο. Ήταν μητέρα δύο παιδιών και γιαγιά δύο εγγονιών. Είχε διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού και, σύμφωνα με το ίδιο βιογραφικό, είχε καταφύγει αρχικά σε εναλλακτικές θεραπείες, με αποτέλεσμα να εμφανιστούν αρκετές μεταστάσεις. Στη συνέχεια υποβλήθηκε σε χημειοθεραπεία.

Ο καρκίνος και η συνάντηση με τον… ολιστικό γιατρό

Η ίδια ήταν ιδιαίτερα δραστήρια στην τοπική κοινωνία, με πολιτικές και κοινωνικές ανησυχίες. Γνώρισε τον συγκεκριμένο γιατρό στη λίμνη Βουλιαγμένης, καθώς και οι δύο ήταν χειμερινοί κολυμβητές.

Το 2003 διαπίστωσε ότι έπασχε από καρκίνο και ξεκίνησε τον αγώνα της. Το 2007 απευθύνθηκε στον γιατρό, ο οποίος είχε ειδικότητα ΩΡΛ, ακολουθώντας τις οδηγίες που της είχαν δοθεί. Τελικά επέστρεψε στην κλασική ιατρική, με τους γιατρούς να της επισημαίνουν ότι είχε χαθεί πολύτιμος χρόνος. Έδωσε τη μάχη της με την ασθένεια, αλλά τελικά πέθανε το 2012.

Οι επισκέψεις στον συγκεκριμένο γιατρό, σύμφωνα με όσα περιγράφονται στην υπόθεση, κόστιζαν 400 ευρώ. Η γυναίκα, που φοβόταν τις παρενέργειες της χημειοθεραπείας, στράφηκε σε έναν γιατρό που ακολουθούσε εναλλακτική προσέγγιση. Σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιευθεί από την Κατερίνα Κατή, ο γιατρός φέρεται να της έλεγε ότι δεν χρειαζόταν να χειρουργηθεί.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, οι πρακτικές και οι συμβουλές του γιατρού επιβάρυναν την κατάσταση της υγείας της.

«Καθώς μεγάλωσε ο όγκος μου, ο γιατρός μου έλεγε ότι ο οργανισμός προσπαθούσε να τον αποβάλει, πράγμα που καταδείκνυε την επιτυχία της μεθόδου. Έλεγε ότι οι άσχημες αιματολογικές εξετάσεις μου οφείλονταν σε άγχος. Υστέρα από τρία χρόνια και αφού κατέβαλλα υπέρογκα ποσά, τα περισσότερα χωρίς αποδείξεις, άρχισα να έχω αναπνευστική δυσφορία, αλλά ο γιατρός έλεγε ότι ήταν αλλεργικά συμπτώματα, που οφείλονταν στους ”ευρωμύκητες” που υπάρχουν στην Κέρκυρα, όπου ζω, λόγω του υγρού κλίματος.

»Την άνοιξη του 2006, μεταβάλλοντας απόψεις, μου σύστησε να αφαιρέσω τον όγκο. Με παρέπεμψε σε εναλλακτικούς χειρουργούς, που μου σύστησαν να επιστρέψω στην κλασική Ιατρική. Ο ίδιος έκανε ομοιοπαθητικές ενέσεις γύρω από τον όγκο. Ακόμη και όταν διαπιστώθηκε η εξάπλωση του καρκίνου, έλεγε να μην κάνω χημειοθεραπεία και να συνεχίσω τη δική του», ανέφερε στην κατάθεσή της η γυναίκα.

Για τον συγκεκριμένο γιατρό, η γιατρός του Κολωνακίου είχε επανειλημμένα καταθέσει με ένορκη βεβαίωση, χαρακτηρίζοντάς τον εξαιρετικό επιστήμονα.