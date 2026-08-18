Φωτιά στη Σαλαμίνα: Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στον Προφήτη Ηλία

Οριοθετήθηκε λίγο μετά τις 18.20 η φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (18.08.2026) σε δασική έκταση κοντά στον Προφήτη Ηλία, στη Σαλαμίνα. Η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 17.45 και η άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων είχε ως αποτέλεσμα να περιοριστεί μέσα σε περίπου 30 λεπτά.

Για τη νέα φωτιά στη Σαλαμίνα επιχείρησαν 28 πυροσβέστες με 11 οχήματα, ενώ από αέρος συμμετείχαν δύο ελικόπτερα με συνεχείς ρίψεις νερού.

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#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Προφητη Ηλία Σαλαμίνας. Κινητοποιήθηκαν 28 #πυροσβέστες με 11 οχήματα και 2 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 18, 2026

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την εκδήλωση της φωτιάς περίπου στις 17.45, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να αναπτύσσονται άμεσα στην περιοχή προκειμένου να περιορίσουν το μέτωπο και να αποτρέψουν την επέκτασή του στη γύρω δασική έκταση.

Η κινητοποίηση ήταν αυξημένη, καθώς η Σαλαμίνα βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3, γεγονός που, σε συνδυασμό με τη φύση της βλάστησης, καθιστούσε κρίσιμη την ταχεία οριοθέτηση της εστίας.

Έρευνα για τα αίτια

Στην περιοχή μεταβαίνει και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά, το οποίο έχει αναλάβει τη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτιών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

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Πρόκειται για νέο περιστατικό φωτιάς στο νησί, λίγες ημέρες μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που έπληξε τις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια και στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Λόγω της πυρκαγιάς, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε εκτροπή της κυκλοφορίας στην περιοχή του Προφήτη Ηλία.

Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία διακόπηκε στην οδό Ασκληπιού, από το ύψος της οδού Επιδαύρου έως την οδό Ζωοδόχου Πηγής, με τα οχήματα να εκτρέπονται σε εναλλακτικές διαδρομές.

Οι ρυθμίσεις τέθηκαν σε ισχύ προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων και να διασφαλιστεί η ασφάλεια οδηγών και κατοίκων.