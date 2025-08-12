Ελλάδα

Φωτιά στη Στάμνα Αιτωλοακαρνανίας: Μήνυμα 112 για εκκένωση της περιοχής – «Απομακρυνθείτε προς Μεσολόγγι»

Νωρίτερα εστάλη μήνυμα του 112 για εκκένωση της περιοχής: «Απομακρυνθείτε προς Μεσολόγγι»
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ /EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου

Ακόμα μια φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τρίτης (12.8.2025) αυτή τη φορά στη Στάμνα Αιτωλοακαρνανίας

Ισχυρές δυνάμεις επιχειρούν στην κατάσβεση της φωτιάς στην Αιτωλοακαρνανία.

Στο σημείο της πυρκαγιάς επιχειρούν 10 πυροσβέστες με τρία οχήματα και από αέρος συντρέχει ένα αεροσκάφος. Στην περιοχή, σύμφωνα με την Πυροσβεστική πνέουν ισχυροί άνεμοι.

