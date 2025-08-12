Φωτιά στη Στάμνα Αιτωλοακαρνανίας: Μήνυμα 112 για εκκένωση της περιοχής – «Απομακρυνθείτε προς Μεσολόγγι»

Ακόμα μια φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τρίτης (12.8.2025) αυτή τη φορά στη Στάμνα Αιτωλοακαρνανίας.
Ισχυρές δυνάμεις επιχειρούν στην κατάσβεση της φωτιάς στην Αιτωλοακαρνανία.
Νωρίτερα εστάλη μήνυμα του 112 για εκκένωση της περιοχής: «Απομακρυνθείτε προς Μεσολόγγι»
Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025
Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Στάμνα #Αιτωλοακαρνανίας απομακρυνθείτε προς #Μεσολόγγι
Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
Στο σημείο της πυρκαγιάς επιχειρούν 10 πυροσβέστες με τρία οχήματα και από αέρος συντρέχει ένα αεροσκάφος. Στην περιοχή, σύμφωνα με την Πυροσβεστική πνέουν ισχυροί άνεμοι.