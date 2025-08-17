Φωτιά στη Θεσπρωτία στην περιοχή Μαλούνι: Επιχειρούν εναέρια μέσα – Ήχησε το 112 για «ετοιμότητα»

Φωτιά ξέσπασε σήμερα το βράδυ της Κυριακής (17/8), σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μαλούνι Φιλιατών Θεσπρωτίας.

Κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ηςΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μαλούνι Φιλιατών Θεσπρωτίας. Κινητοποιήθηκαν 20 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα,4 Α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 17, 2025

Μήνυμα από το 112 καλεί τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών