Ελλάδα

Φωτιά στη Θεσπρωτία στην περιοχή Μαλούνι: Επιχειρούν εναέρια μέσα – Ήχησε το 112 για «ετοιμότητα»

Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση
Πυροσβέστης σε κατάσβεση φωτιάς
Πυροσβέστης σε κατάσβεση φωτιάς / EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου

Φωτιά ξέσπασε σήμερα το βράδυ της Κυριακής (17/8), σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μαλούνι Φιλιατών Θεσπρωτίας.

Κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ηςΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Μήνυμα από το 112 καλεί τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo