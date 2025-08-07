Ελλάδα

Φωτιά στη Βοιωτία: Βελτιωμένη η εικόνα από Πρόδρομο – Με διάσπαρτες εστίες παλεύουν οι πυροσβέστες

Συνεχείς οι ρίψεις νερού από 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα - Βελτιωμένη η εικόνα του μετώπου
Ανανεώθηκε πριν 36 λεπτά
Φωτιά
Φωτογραφία αρχείου Εurokinissi

Περισσότεροι από 40 πυροσβέστες προσπαθούν να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο τη φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης (07.08.2025) στη Βοιωτία.

Οι φλόγες ξέσπασαν σε χορτολιβαδικη έκταση στον Πρόδρομο Βοιωτίας με αποτέλεσμα μεγάλη πυροσβεστική δύναμη να σπεύσει αμέσως στο σημείο για την κατάσβεσή τους. Λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε όλη την Ελλάδα, υπήρχε από την αρχή τεράστιος κίνδυνος για την εξάπλωση της. Λίγο μετά τις 15:00 το μεσημέρι, η εικόνα του μετώπου είναι βελτιωμένη.

Πλέον οι πυροσβέστες αντιμετωπίζουν μόνο διάσπαρτες εστίες.

Στο μέτωπο αυτή τη στιγμή επιχείρησαν 43 πυροσβέστες με με 1 ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα.

Από αέρος πάλεψαν 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.

Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Λίγα λεπτά πριν τις 14:00 το μεσημέρι, ήχησε και μήνυμα του 112 που προειδοποιούσε να παραμείνουν οι κάτοικοι σε ετοιμότητα.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Πρόδρομος της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα.

Το χωριό Πρόδρομος είχε απειληθεί από μεγάλη φωτιά και τον Αύγουστο το 2023.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Δίωξη στον 37χρονο και στην 24χρονη για τον βιασμό της 10χρονης κόρης της - Πώς αποκαλύφθηκε η φρίκη στη Θεσσαλονίκη
Η 24χρονη μητέρα συνελήφθη άμεσα, ενώ οι Αρχές κατάφεραν και εντόπισαν τον 37χρονο στα σύνορα στον Προμαχώνα, καθώς ετοιμαζόταν να εγκαταλείψει τη χώρα για τη Βουλγαρία
Η μητέρα και ο σύντροφός της που κατηγορούνται ότι βίαζαν το παιδί 14
Ισχυρός σεισμός στην Καλαμάτα 4,7 Ρίχτερ: «Δεν ενεργοποιήθηκε το ρήγμα που είχε δώσει 6 Ρίχτερ το 1986», λέει ο Παπαζάχος
Κοντά στην Μεσσήνη το επίκεντρο, έγινε αισθητός σε Πάτρα, Σπάρτη και Τρίπολη - Στα 23 χιλιόμετρα το εστιακό της βάθος - 10 λεπτά μετά τον κύριο σεισμό έγινε μετασεισμός μεγέθους 2,5 Ρίχτερ
Χάρτης
Ανανεώθηκε πριν 2 ώρες
10
Newsit logo
Newsit logo