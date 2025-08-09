Φωτιά στη Βρυσούλα Πρεβέζης: Σε ύφεση η πυρκαγιά, μειώθηκε η ένταση των ανέμων

Σε ύφεση τέθηκε αργά το απόγευμα η μεγάλη φωτιά στη κοινότητα Βρυσούλας στην Πρέβεζα που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (9.8.2025).

Η ένταση των άνεμων που έπνεαν στην περιοχή μειώθηκε και πλέον οι πυροσβέστες επιχειρούν σε διάσπαρτες εστίες φωτιά γύρω από το χωριό Βρυσούλα, που βρίσκεται κοντά στην Κρανιά Πρεβέζης.

Στην κατάσβεση της φωτιάς αρχικά συμμετείχαν 48 πυροσβέστες με 16 οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 5ης ΕΜΟΔΕ, ενώ από αέρος επιχείρησαν δύο αεροσκάφη τύπου πετζετέλ και ένα ελικόπτερο.

Στη συνέχεια, μετά από σχετικό αίτημα, αυξήθηκαν οι δυνάμεις και τη μάχη με τις φλόγες έδωσαν 64 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. και 22 οχήματα, ενώ από αέρος συνέδραμαν 9 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Σημαντική ήταν η βοήθεια από υδροφόρες και μηχανήματα του Δήμου Πρέβεζας και της Πολιτικής Προστασίας.

Σημειώνεται πως από τη φωτιά κάηκαν δεκάδες στρέμματα γης, ενώ υπάρχουν αναφορές για καμένα σπίτια.