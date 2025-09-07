Ελλάδα

Φωτιά στη Χαλκιδική στην περιοχή Λαγόμανδρα – Ήχησε μήνυμα από το 112

Κινητοποιήθηκαν 54 πυροσβέστες με 19 οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ
Ανανεώθηκε πριν 29 λεπτά
Φωτιά στη Χαλκιδική

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής (07.09.2025) στη Χαλκιδική σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λαγόμανδρα στη Σιθωνία προς τον Νέο Μαρμαρά. Μάλιστα, εστάλη μήνυμα από το 112 στα κινητά των κατοίκων να παραμείνουν σε επιφυλακή. 

Στη μάχη με τη φωτιά στη Χαλκιδική κινητοποιήθηκαν 54 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ (Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων), 19 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Το έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

 

Οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα από το 112 να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

 

Σύμφωνα με πληροφορίες του rhess.gr, η φωτιά καίει καλαμιές μέσα σε ρέμα στην περιοχή Τριπόταμος, κάτω από τον δρόμο προς την πλευρά της θάλασσας.

Υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, οι οποίες δεν απειλούνται.

Ο επαρχιακός δρόμος Νέου Μαρμαρά – Νικήτης έκλεισε με τα διερχόμενα οχήματα να αναγκάζονται σε μεταστροφή.

xalkidiki fotia

Στις 7:30 το απόγευμα, η φωτιά βρισκόταν σε ύφεση.

