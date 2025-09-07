Ελλάδα

Φωτιά στη Χαλκιδική στην περιοχή Λαγόμανδρα – Σηκώθηκαν 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ήχησε 112

Κινητοποιήθηκαν 54 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 19 οχήματα
Ρίψη νερού από ελικόπτερο
EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής (07.09.2025) στη Χαλκιδική σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λαγόμανδρα στη Σιθωνία προς τον Νέο Μαρμαρά. Μάλιστα, εστάλη μήνυμα από το 112 στα κινητά των κατοίκων να παραμείνουν σε επιφυλακή. 

Στη μάχη με τη φωτιά στη Χαλκιδική κινητοποιήθηκαν 54 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 19 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Το έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

 

Στα κινητά των κατοίκων εστάλη μήνυμα από το 112 να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

 

Σύμφωνα με πληροφορίες του rhess.gr, η φωτιά καίει καλαμιές μέσα σε ρέμα στην περιοχή Τριπόταμος, κάτω από τον δρόμο προς την πλευρά της θάλασσας.

Υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, οι οποίες δεν απειλούνται.

Ελλάδα
