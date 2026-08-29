Λάρισα: Στη φυλακή άνδρας που χαστούκισε την έγκυο σύντροφό του

Σε ποινή φυλάκισης δύο ετών με την έφεση να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη καταδικάστηκε ένας άνδρας για επίθεση σε βάρος της εγκύου συντρόφου του στη Λάρισα.

Στην δίκη που έγινε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας ο κατηγορούμενος αρνήθηκε ότι χαστούκισε την σύντροφο του ενώ δήλωσε πως δεν επιθυμεί να συμμετέχει σε πρόγραμμα μέσω της διαδικασίας της ποινικής διαμεσολάβησης.

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Νωρίτερα κατέθεσε η γυναίκα περιγράφοντας τη στιγμή του τσακωμού ζητώντας ωστόσο από το δικαστήριο να δείξει επιείκεια στον σύντροφο της.

Η εισαγγελέας τελικά πρότεινε την ενοχή του κατηγορουμένου για το αδίκημα της ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης σε βάρος εγκύου επισημαίνοντας στην αγόρευση της πως η παθούσα ήταν φοβισμένη και γι’ αυτό δεν θέλησε να δώσει διάσταση στο συμβάν. Ως προς την ποινή πρότεινε φυλάκιση δύο ετών, την έκτιση ολόκληρης της ποινής και να μην χορηγηθεί ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση.

Πρόταση που έγινε δεκτή από την πρόεδρο με αποτέλεσμα ο κατηγορούμενος να οδηγηθεί στη φυλακή.