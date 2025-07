Φωτιά στην Αλεξανδρούπολη: Μήνυμα του 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν από την περιοχή Μαΐστρος

Φωτιά ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης (24.7.2025) στην Αλεξανδρούπολη.

Η φωτιά έχει ξεσπάσει σε σκουπιδότοπο στο ρέμα Ειρήνη του Μαϊστρου, δίπλα στο εκκλησάκι του Αγίου Παισίου στην Αλεξανδρούπολη.

Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ οι καπνοί σύμφωνα με το evros-news.gr φαίνονται από όλη την Αλεξανδρούπολη, προκαλώντας ανησυχία στους πολίτες.

Συγκεκριμένα επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 16 οχήματα, 3 αεροσκάφη, 1 ελικόπτερο και 1 ομάδα πεζοπόρων.

Λίγο μετά τη 1:30 εστάλη μήνυμα του 112 στους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν από την περιοχή του Μαΐστρου – Ρέμα Ειρήνης.

Activation 1⃣1⃣2⃣



Wildfire in your area



If you are in #Maestros – Rema Irinis move away to #Alexandroupoli



Follow the instructions of the Authoritieshttps://t.co/S63M24Fq0V@pyrosvestiki@hellenicpolice