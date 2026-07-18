Φωτιά στην Άνοιξη: Καρέ – καρέ ο εμπρησμός από τον 50χρονο σε ξερόχορτα στην άκρη του δρόμου

Το μεγαλύτερο ποσοστό των πυρκαγιών που ξεσπούν στη χώρα να είναι από αμέλεια, δεν λείπουν και οι περιπτώσεις που κάποιοι επιχειρούν να βάλουν φωτιά από πρόθεση με τις συνέπειες από τις πράξεις των εμπρηστών να μπορούν να γίνουν καταστροφικές.

Έτσι, ένα βίντεο ντοκουμέντο φέρνει στο φως την προσπάθεια ενός άνδρα 50 χρόνων να βάλει φωτιά στην περιοχή της Άνοιξης την Παρασκευή 17.07.2026 με τις κινήσεις του εμπρηστή να έχουν καταγραφεί καρέ καρέ.

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Στο βίντεο του ΑΝΤ1, ο 50χρονος φαίνεται να σταματά στο πλάι του δρόμου, δίπλα από σκουπίδια και ξερά χόρτα και κλαδιά που βρίσκονται κοντά σε δασική έκταση, να βάζει φωτιά και φεύγει σαν να μην συμβαίνει τίποτα, ενώ όπως φαίνεται κοντοστέκεται για λίγο για να δει τις φλόγες.

Ευτυχώς, χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, η πυρκαγιά αντιμετωπίστηκε γρήγορα και δεν επεκτάθηκε στη δασική έκταση με πεύκα μεταξύ Άνοιξης και Εκάλης.

Ο δράστης εντοπίστηκε από τις αρμόδιες αρχές στο σπίτι του, καθώς αναγνωρίστηκε από το βιντεοληπτικό υλικό και συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.