Κυψέλη: Το σημείο που βρέθηκε η βαλίτσα με την σορό – Μικρόσωμη με μαλλιά κότσο, εξετάζεται αν είναι η Γιου Τινγκ

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές μετά το μακάβριο εύρημα το μεσημέρι του Σαββάτου (18/07/2026) σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη με μια σορό γυναίκας σε προχωρημένη σήψη.

Η σορός της μικρόσωμης γυναίκας βρέθηκε σε βαλίτσα σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη το μεσημέρι του Σαββάτου 18 Ιουλίου και αμέσως έφτασαν στο σημείο αστυνομικές δυνάμεις και απέκλεισαν το μέρος.

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Την βαλίτσα βρήκε ένας άνεργος ο οποίος σοκαρισμένος ειδοποίησε τις Αρχές, ενώ στη συνέχεια διαπιστώθηκε πως η σορός ανήκει σε γυναίκα, μετρίου αναστήματος, ενώ φορούσε σορτσάκι.

Περισσότερες απαντήσεις θα δώσει η ιατροδικαστική εξέταση ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν πως η γυναίκα είναι νεκρή σχεδόν μια εβδομάδα.

Παράλληλα το μυαλό όλων πήγε στην Γιου Τινγκ η οποία έχει εξαφανιστεί από την Λούτσα, ενώ τελευταία φορά την είχαν δει στο Νομισματοκοπείο.

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Μάλιστα όπως δήλωσε ο Αναστάσιος Ντούγκας, δικηγόρος του συζύγου της Βασίλη Καραβασίλη στο Newsit.gr, «ενημερωθήκαμε από τα μέσα για το ότι βρέθηκε ένα πτώμα σε βαλίτσα.

Επικοινωνήσαμε με τις αρχές και μας είπαν ότι είναι γυναίκα. Ερευνάται από τις αρχές αν το πτώμα ανήκει στην στην Γιου Τινγκ».

Μάλιστα αναμένεται να ληφθεί DNA από προσωπικά της αντικείμενα, προκειμένου να γίνει ταυτοποίηση.

Ωστόσο περισσότερα στοιχεία δεν έχουν γίνει γνωστά για την ταυτότητά της σορού και αναμένονται τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων, τα οποία θα δείξουν τον χρόνο και τα ακριβή αίτια του θανάτου καθώς και το ποια είναι.

Η πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή για τη σορό

Η πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή αναφέρει πως εντός της βαλίτσας βρέθηκε ολόκληρη η σορός, η οποία ανήκει σε μικροκαμωμένη γυναίκα, ύψους περίπου 1,60 μ., με κόκκινα μαλλιά πιασμένα σε κότσο.

Φορούσε μαύρο σορτσάκι και μαύρο μπλουζάκι, ενώ δεν έφερε εμφανή τατουάζ. Ο θάνατος υπολογίζεται να έχει συμβεί 5 έως 7 ημέρες πριν την έρευση της σορού, με τον ιατροδικαστή να μην αποκλείει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Μώλωπες και εκδορές δεν έχουν εντοπιστεί στη σορό.

Λίγα λεπτά μετά τις πέντε το απόγευμα απομακρύνθηκε, με όχημα γραφείου τελετών, η σορός, από το εγκαταλελειμμένο κτίριο, όπου εντοπίστηκε, στον αριθμό 7 της Ευελπίδων.

Στο σημείο είχε σπεύσει νωρίτερα κλιμάκιο του εργαστηρίου εγκληματολογικών ερευνών καθώς και ιατροδικαστής.

Την έρευνα αναλαμβάνει το ελληνικό FBI, όπως είναι γνωστή η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.