Φωτιά στην Αράχωβα προκάλεσε καταστροφές σε δυο σπίτια

Οι φλόγες έκαψαν δυο δωμάτια στο ένα σπίτι και την σκεπή στο διπλανό
Φωτιά στην Αράχωβα
Φωτιά στην Αράχωβα / tvstar

Συναγερμός σήμανε το βράδυ του Σαββάτου 3 Ιανουαρίου στην Αράχωβα καθώς ξέσπασε φωτιά σε σπίτι προκαλώντας καταστροφές και στο διπλανό.

Η φωτιά στην Αράχωβα ξέσπασε γύρω στις 22.30 το Σάββατο όταν οι φλόγες τύλιξαν το πρώτο σπίτι, ενώ για το περιστατικό ενημερώθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιβαδειάς και στο σημείο έφτασαν 4 οχήματα.

Οι πυροσβέστες με υπεράνθρωπες προσπάθειες κατάφεραν να σβήσουν τις φλόγες που όμως έκαψαν την σκεπή και 2 δωμάτια καταστρέφοντας έπιπλα και οικοσυσκευές.

Σύμφωνα με το tvstar η φωτιά επεκτάθηκε και στο διπλανό σπίτι καίγοντας την σκεπή.

fwtia araxwva fwtia araxwva

Προανάκριση για τους λόγους που προκλήθηκε η φωτιά διενεργεί το ανακριτικό τμήμα της Π.Υ Λιβαδειάς.

