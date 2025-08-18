Ελλάδα

Φωτιά στην Αρκαδία στον δήμο Μεγαλόπολης – Επιχειρούν εναέρια μέσα

Η φωτιά προκλήθηκε από κεραυνό που χτύπησε στο σημείο
Σημείο φωτιάς
Σημείο φωτιάς /ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Φωτιά ξέσπασε πριν λίγο, Δευτέρα (18/8/2025), στην Αρκαδία, στον δήμο Μεγαλόπολης σε δασική έκταση στη θέση Βεδουρίτσα και φαίνεται να προκλήθηκε από κεραυνό.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 37 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Ελλάδα
