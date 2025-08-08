Ελλάδα

Φωτιά στην Αρχαία Ολυμπία: Δραματική η κατάσταση στην Ηράκλεια, μπήκαν οι φλόγες στο χωριό – Μπαράζ εκκενώσεων με απανωτά 112

Ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας, Άρης Παναγιωτόπουλος μαζί με τις αρχές απομακρύνουν τους πολίτες που κινδυνεύουν - Επιχειρούν πάνω από 100 πυροσβέστες
Φωτιά στην περιοχή Χελιδόνι στην Αρχαία Ολυμπία
Φωτιά στην περιοχή Χελιδόνι στην Αρχαία Ολυμπία / ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΥΝΗΣ/ILIALIVE.GR/ EUROKINISSI

Πύρινος όλεθρος στην Αρχαία Ολυμπία – οι κάτοικοι πολλών οικισμών στην περιοχή, ζουν δραματικές στιγμές καθώς οι ανεξέλεγκτες φλόγες από τη φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (08.08.2025) στην περιοχή Χελιδόνι. 

Οι εικόνες από τη φωτιά στην ευρύτερη περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας να καίει μέσα στο σκοτάδι είναι συγκλονιστικές, καθώς οι φλόγες απειλούν σπίτια και περιουσίες, προκαλώντας τεράστιες καταστροφές.

Δραματικές ώρες στην Ηράκλεια: Ο Δήμαρχος Αρχ. Ολυμπίας Άρης Παναγιωτόπουλος μαζί με τις αρχές απομακρύνουν τους πολίτες που κινδυνεύουν.

Η πυρκαγιά μαίνεται ανεξέλεγκτη με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να περιορίσουν τις φλόγες που έχουν μπει ήδη στο χωριό. Η προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων για να σώσουν το χωριό.

Φωτιά στην περιοχή Χελιδόνι στην Αρχαία Ολυμπία
Φωτιά στην περιοχή Χελιδόνι στην Αρχαία Ολυμπία / ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΥΝΗΣ/ILIALIVE.GR/ EUROKINISSI
Φωτιά στην περιοχή Χελιδόνι στην Αρχαία Ολυμπία
Φωτιά στην περιοχή Χελιδόνι στην Αρχαία Ολυμπία / ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΥΝΗΣ/ILIALIVE.GR/ EUROKINISSI

Νωρίτερα οι αρχές είχαν δώσει εντολή για εκκένωση της Ηράκλειας καθώς οι φλόγες κατευθύνονται απειλητικά προς τον οικισμό.  

«Αν βρίσκεστε στις περιοχές Ηράκλεια, Καρούτες και Σμίλα απομακρυνθείτε προς Πύργο», αναφέρει το μήνυμα από το 112.

Φωτιά στην Αρχαία
Φωτιά στην Αρχαία Ολυμπία / ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΥΝΗΣ/ILIALIVE.GR/EUROKINISSI

Φωτιά στην Αρχαία Ολυμπία
Φωτιά στην Αρχαία Ολυμπία / ilialive.gr
Φωτιά στην Αρχαία Ολυμπία
Φωτιά στην Αρχαία Ολυμπία / ilialive.gr

Η πυροσβεστική προσχώρησε στην ενίσχυση των δυνάμεων που επιχειρούν στο μέτωπο της φωτιάς.

Πλέον, στις προσπάθειες κατάσβεσης μετέχουν 105 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων και 34 οχήματα.

Μέχρι τη δύση του ηλίου συνέδραμαν από αέρος 9 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν θέσει στη διάθεση των δυνάμεων πυρόσβεσης μηχανήματα έργου και υδροφόρα οχήματα.

Στην περιοχή εξακολουθούν να πνέουν ισχυροί άνεμοι.

