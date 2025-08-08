Φωτιά στην Αρχαία Ολυμπία στην περιοχή Χελιδόνι – Πληροφορίες για εγκλωβισμένο άτομο, μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα  

Μεγάλη είναι η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων για φωτιά που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής (08.08.2025) το δήμο Αρχαίας Ολυμπίας στην περιοχή του Χελιδονίου.

Η μάχη που καταβάλουν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής είναι τιτάνιες σε Γραμματικό, Λαντζόι, Χελιδόνι, και Ηράκλεια με την πυρκαγιά να ενισχύεται συνεχώς από τον ισχυρό άνεμο που πνέει στην περιοχή και να κινείται απειλητικά προς το Πελόπιο και την Αρχαία Ολυμπία.

Σύμφωνα το ilialive.gr, υπάρχει εγκλωβισμένο άτομο στο γήπεδο του Χελιδονίου σε σημείο που δεν είναι προσβάσιμο από ασθενοφόρο και πυροσβεστική.

Νωρίτερα, οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα.

«Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα.

Για την κατάσβεση της φωτιάς, κινητοποιήθηκαν 80 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 25 οχήματα.

Επιχειρούν 6 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.