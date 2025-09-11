Φωτιά στην Αχαΐα στη περιοχή Άλσος: Επιχειρούν εναέρια μέσα – Ήχησε το 112 για «ετοιμότητα»

Φωτιά ξέσπασε πριν λίγο, Πέμπτη (11/9/2025) σε πυκνή αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άλσος Αχαΐας, ενώ πριν λίγο ήχησε το 112 για «ετοιμότητα».
Για την κατάσβεση της φωτιάς στην Αχαΐα κινητοποιήθηκαν 52 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες η φωτιά βρίσκεται κοντά σε σπίτια και η πυροσβεστική καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για να μην απειληθούν.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Άλσος Αχαΐας. Κινητοποιήθηκαν 52 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 5 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 11, 2025
Συνδρομή υπάρχει και από υδροφόρες ΟΤΑ.
Ήχησε το 112
Αναλυτικά το μήνυμα της πυροσβεστικής: «Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή Άλσος της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών»
Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) September 11, 2025
Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή #Άλσος της Περιφερειακής Ενότητας #Αχαΐας
Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
Παρακαλείται οι κάτοικοι της περιοχής να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.