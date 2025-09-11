Ελλάδα

Φωτιά στην Αχαΐα στη περιοχή Άλσος: Επιχειρούν εναέρια μέσα – Ήχησε το 112 για «ετοιμότητα»

Η φωτιά καίει σε αγροτοδασική έκταση και πληροφορίες ενημερώνουν ότι βρίσκεται κοντά σε σπίτια
Ανανεώθηκε πριν 7 λεπτά
Φωτιά στην Αχαΐα
Η φωτιά στην Αχαια / φωτό από pelop.gr

Φωτιά ξέσπασε πριν λίγο, Πέμπτη (11/9/2025) σε πυκνή αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άλσος Αχαΐας, ενώ πριν λίγο ήχησε το 112 για «ετοιμότητα».

Για την κατάσβεση της φωτιάς στην Αχαΐα κινητοποιήθηκαν 52 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες η φωτιά βρίσκεται κοντά σε σπίτια και η πυροσβεστική καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για να μην απειληθούν.

Συνδρομή υπάρχει και  από υδροφόρες ΟΤΑ.

Ήχησε το 112

Αναλυτικά το μήνυμα της πυροσβεστικής: «Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή Άλσος της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών»

Παρακαλείται οι κάτοικοι της περιοχής να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

