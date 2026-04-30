Κυκλοφορία βιβλίου Γιώργου Βουλγαράκη: «Η Τέχνη του Δημοσίου Λόγου»

Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία το βιβλίο του πρ. υπουργού και πανεπιστημιακού Γιώργου Βουλγαράκη με τίτλο: «Η Τέχνη του Δημόσιου Λόγου». Πρόκειται για εκτενές εγχειρίδιο που πραγματεύεται τη θεωρία και την πράξη της δημόσιας ομιλίας, συνδυάζοντας επιστημονική γνώση, πρακτικές τεχνικές και βιωματικές εμπειρίες του συγγραφέα.

Το σύγγραμμα εξετάζει τον δημόσιο λόγο ως τέχνη, επιστήμη και δεξιότητα, αναλύοντας τον τρόπο με τον οποίο ένας ομιλητής μεταδίδει ένα μήνυμα σε ακροατήριο και πώς αυτό το μήνυμα γίνεται αντιληπτό.

Ο Γιώργος Βουλγαράκης τεκμηριώνει τη ρητορική ως ένα από τα ισχυρότερα εργαλεία διάδοσης ιδεών και άσκησης επιρροής από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Το έργο καλύπτει: βασικές αρχές επικοινωνίας και μοντέλα μετάδοσης μηνύματος ανάλυση ακροατηρίου και προσαρμογή λόγου δομή, οργάνωση και τεχνικές πειθούς λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία διαχείριση άγχους και παρουσίασης πρακτικά παραδείγματα ιστορικών και σύγχρονων ομιλιών «Η Τέχνη του Δημόσιου Λόγου» αξιοποιεί ένα ευρύ φάσμα ενδεικτικών ομιλιών, τόσο διεθνών όσο και ελληνικών, προκειμένου να αναδείξει στην πράξη τις αρχές της αποτελεσματικής ρητορικής.

Μέσα από αναλύσεις εμβληματικών παρεμβάσεων, όπως οι λόγοι του Martin Luther King Jr., της Greta Thunberg, του Barack Obama και της Malala Yousafzai, αλλά και σημαντικών Ελλήνων πολιτικών προσωπικοτήτων όπως ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο Ανδρέας Παπανδρέου και ο Κώστας Καραμανλής, ο Βουλγαράκης φωτίζει τις διαφορετικές εκφάνσεις της πειθούς, της ηγεσίας και της επικοινωνιακής επιρροής. Οι ομιλίες αυτές δεν παρουσιάζονται απλώς ως παραδείγματα, αλλά αποδομούνται συστηματικά ως προς τη δομή, τα επιχειρήματα, τη χρήση συναισθηματικών και λογικών στοιχείων, καθώς και τη διαχείριση του ακροατηρίου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον τρόπο με τον οποίο οι ομιλητές αξιοποιούν το προσωπικό τους ήθος, τη γλώσσα του σώματος και τη συγκυρία, ώστε να ενισχύσουν την αξιοπιστία και την επιδραστικότητα του λόγου τους. Παράλληλα, εξετάζονται διαφορετικά είδη ομιλιών – πολιτικές, κοινωνικές, επετειακές και ψυχαγωγικές – αναδεικνύοντας ότι κάθε περίσταση απαιτεί προσαρμογή στρατηγικής και ύφους. Μέσα από τη συγκριτική αυτή προσέγγιση, ο αναγνώστης αποκτά όχι μόνο θεωρητική κατανόηση, αλλά και πρακτικά εργαλεία για την ανάλυση και τη σύνθεση αποτελεσματικών ομιλιών, καθιστώντας το βιβλίο έναν ολοκληρωμένο οδηγό εφαρμοσμένης ρητορικής.

Περιεχόμενο και προσέγγιση

Το βιβλίο συνδυάζει:

επιστημονική ανάλυση της επικοινωνίας

πρακτικές τεχνικές δημόσιας ομιλίας

βιωματική εμπειρία από τον χώρο της πολιτικής και της διδασκαλίας

Αναπτύσσει με σαφή και μεθοδικό τρόπο:

τη δομή και οργάνωση του λόγου

τη λειτουργία του ακροατηρίου

τις τεχνικές πειθούς

τη διαχείριση άγχους και πίεσης

τη σημασία της μη λεκτικής επικοινωνίας

Τι θα βρείτε στο βιβλίο

Στρατηγική Δόμηση Λόγου

Πώς οργανώνεται μια ιδέα ώστε να γίνεται κατανοητή, σαφής και πειστική

Κύρος & Παρουσία

Πώς η φωνή, το σώμα και η σιωπή λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές επιρροής

Διαχείριση Πίεσης & Κρίσεων

Πώς το άγχος μετατρέπεται σε ελεγχόμενη δύναμη — ακόμη και σε απαιτητικά ψηφιακά περιβάλλοντα

Ανάλυση Ακροατηρίου & Πειθώ

Πώς προσαρμόζεται το μήνυμα για μέγιστη αποτελεσματικότητα

Πρακτικά Παραδείγματα & Μελέτες Περιπτώσεων

Από την πολιτική, την κοινωνία και τη διεθνή σκηνή

«Η Τέχνη του Δημοσίου Λόγου / Public Speaking» του Γιώργου Βουλγαράκη κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις ΑΘENS BOOKSTORE PUBLICATIONS και θα διατίθεται σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 17.4.2026.



Για τον συγγραφέα

Ο Γιώργος Α. Βουλγαράκης είναι πολιτικός, πανεπιστημιακός και συγγραφέας, με μακρά παρουσία στη δημόσια ζωή και ενεργή ενασχόληση με τη ρητορική και την πολιτική επικοινωνία. Έχει πραγματοποιήσει χιλιάδες ομιλίες σε διαφορετικά ακροατήρια και έχει διδάξει σε πανεπιστημιακά προγράμματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Για την ΑΘENS BOOKSTORE PUBLICATIONS

H AΘens Bookstore Publications ιδρύθηκε το 2018 και μέσα σε τρία χρόνια διακρίθηκε για την ποιότητα και την επιτυχία των εκδόσεών της. Μεταξύ άλλων εξασφάλισε τα εκδοτικά δικαιώματα για την Ελλάδα και την Κύπρο των αυτοβιογραφιών του Barack Obama, της Michelle Οbama, των βιογραφιών του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, της δικαστού Ρουθ Μπέιντερ Γκινσγμπεργκ, , της Brtiney Spears, του Matthew Perry, της Γκουίνεθ Πάλτροου, του Λούκα Ντόντσιτς, της δημοφιλούς σειράς του Netflix «Stranger Things», του Batman, του κορυφαίου συγγραφέα αστυνομικών διηγημάτων Don Winslow, του αείμνηστου, του C.J.ABAZIS , των βραβευμένων με Pulitzer δημοσιογράφων των NYT Megan Τwohey and Jodi Kantor, του Bruce Springsteen κ.α. ενώ εγκαινίασε την πρώτη της σειρά παιδικών βιβλίων σε συνεργασία με τον βραβευμένο συγγραφέα Κυριάκο Αθανασιάδη και την εικονογράφο Ναταλία Καπατσούλια. Η ΑΘens Bookstore Publications είναι μέλος της Ένωσης Ελληνικού Βιβλίου.