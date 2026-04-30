Θεσσαλονίκη: 18χρονος μαθητής έσωσε με λαβή χάιμλιχ γυναίκα που πνιγόταν σε εστιατόριο – «Έβαλα τα χέρια μου και πίεσα το στέρνο»

Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν σε εστιατόριο στη Θεσσαλονίκη, όταν μια γυναίκα άρχισε να πνίγεται την ώρα που έτρωγε μπαρμπούνι και σώθηκε χάρη στην παρέμβαση 18χρονου μαθητή που εφάρμοσε αμέσως τη λαβή χάιμλιχ.

Όλα έγιναν το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου (25.4.26) σε γνωστό εστιατόριο στην περιοχή της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη. Η γυναίκα άρχισε να πνίγεται ενώ έτρωγε με την παρέα της.

Ο 18χρονος μαθητής που βρισκόταν στο μαγαζί, καθώς εργάζεται ως βοηθός σερβιτόρου, έτρεξε αμέσως να την βοηθήσει και τα κατάφερε εφαρμόζοντας τη λαβή χάιμλιχ.

Ο 18χρονος Θοδωρής Ζάπρης μιλάει στο newsit.gr και περιγράφει όσα έγιναν:

«Είμαι μαθητής αλλά ταυτόχρονα δουλεύω ως βοηθός σερβιτόρου τα Σαββατοκύριακα. Το Σάββατο που μας πέρασε το μεσημέρι, ενώ δούλευα, είδα μια γυναίκα που καθόταν σε ένα τραπέζι να πνίγεται. Καθόταν στο τραπέζι με την παρέα της και άρχισε να πνίγεται από ένα μπαρμπούνι που έτρωγε. Κατευθείαν, χωρίς δεύτερη σκέψη, είπα ότι πρέπει να τρέξω να τη βοηθήσω».

«Η γυναίκα ήδη είχε σηκωθεί και στεκόταν όρθια. Πήγα από πίσω της να της εφαρμόσω τη λαβή χάιμλιχ. Έβαλα το ένα χέρι μου πάνω από το άλλο που έκανα γροθιά και πίεσα το στέρνο προς τα πάνω. Μετά από 5-6 επαναλήψεις τα κατάφερα και βγήκε το ξένο σώμα. Με ευχαρίστησε η γυναίκα», τονίζει.

«Τη λαβή χάιμλιχ αλλά και άλλες τεχνικές τις μαθαίνω εδώ και δύο χρόνια στο σχολείο και μου αρέσει αυτό. Χρειάζεται ετοιμότητα πάντα και ψυχραιμία μετά», καταλήγει ο 18χρονος μαθητής.