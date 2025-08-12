Φωτιά στην Αχαΐα: Στις φλόγες εργοστάσιο στη ΒΙΠΕ – Διακοπές ρεύματος στο Πλατάνι

Εκτός ελέγχου είναι η φωτιά στην Αχαΐα και στα τρία μέτωπα που μαίνονται από το πρωί της Δευτέρας 12 Αυγούστου.

Οι εικόνες από την φωτιά στην Αχαΐα είναι αποκαρδιωτικές καθώς έχουν παραδοθεί στις φλόγες σπίτια, θερμοκήπια, αγροτικές μονάδες καθώς και εργοστάσια.

Οι εικόνες από τη Βιομηχανική Περιοχή Πατρών είναι χαρακτηριστικές, με εγκαταστάσεις και εργοστάσια να έχουν τυλιχτεί στις φλόγες.

Παράλληλα μαίνεται η φωτιά που ξέσπασε στον Άγιο Βασίλειο και το Πλατάνι Πατρών στο ύψος του Αρσακείου, σε έκταση με χαμηλή βλάστηση.

Οι φλόγες έχουν πλησιάσει επικίνδυνα θερμοκήπια, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους και τους παραγωγούς της περιοχής.

Πυκνός καπνός έχει καλύψει τον ουρανό, ενώ στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, προσπαθώντας να περιορίσουν το μέτωπο πριν επεκταθεί.

Στον Ψαθόπυργο διακόπηκε η ηλεκτροδότηση εξαιτίας της φωτιάς στο Πλατάνι, ενώ έχουν ξεκινήσει πτήσεις και εναέρια μέσα