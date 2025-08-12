Ελλάδα

Φωτιά στην Αχαΐα: Απανωτά μηνύματα από το 112 για εκκένωση περιοχών – Αναφορές για τραυματίες

11 εναέρια μέσα και 78 πυροσβέστες παλεύουν με τις φλόγες - Ποιες περιοχές έχουν εκκενωθεί - Στο νοσοκομείο και με αναπνευστικά προβλήματα ένα ακόμα άτομο
Φωτιά
EUROKINISSI

Πυκνός μαύρος καπνός έχει καλύψει τον ουρανό της Αχαΐας λόγω της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (12.08.2025). Το μέτωπο καίει ανεξέλεγκτο με αποτέλεσμα να εκκενωθούν συνολικά 17 οικισμοί. Στο νοσοκομείο έχει μεταφερθεί ήδη ένας τραυματίας ενώ από την πυρκαγιά φαίνεται πως τραυματίστηκαν και άλλοι πολίτες.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Φλογεραίικα Ερυμάνθου Αχαΐας με αποτέλεσμα στο σημείο να σπεύσει μεγάλη πυροσβεστική δύναμη καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τραυματίας φέρεται πως μεταφέρθηκε με σοβαρά εγκαύματα στο νοσοκομείο και η κατάσταση της υγείας του φέρεται πως είναι σοβαρή.

Ένα ακόμα άτομο έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Ταυτόχρονα υπάρχουν πληροφορίες πως έχουν υποστεί ζημιές στάβλοι ενώ απειλούνται και σπίτια.

Οι αρχές έχουν απεγκλωβίσει δεκάδες πολίτες.

Φωτιά
EUROKINISSI
Φωτιά
EUROKINISSI

Τα μηνύματα από το 112 είναι συνεχόμενα. Στις 4 παρά το μεσημέρι δόθηκε εντολή για εκκένωση των περιοχών Άγιος Νικόλαος Κράλης, Άγιος Στέφανος, Κατσαϊταίικα, Κάτω_Μαζαράκι, Θωμαίικα και Κάπελη.

Λίγο πριν τις 15:00 το μεσημέρι στάλθηκε νέο μήνυμα και πάλι για εκκένωση.

«Αν βρίσκεστε στις περιοχές Καμενίτσα, Αχαϊκό, Διδαχέικα, Αλισσός, Λούσικα, Σπαλιαρέικα απομακρυνθείτε προς Κάτω Αχαΐα».

Νωρίτερα είχε δοθεί εντολή για εκκένωση των περιοχών Μοιραίικα, Παλαιά Περιστέρα, Χαϊκάλι, Άγιος Στέφανος και Θεριανό προς Πάτρα.

Φωτιά
EUROKINISSI
EUROKINISSI
EUROKINISSI
Φωτιά
Φωτογραφία από Πυρκαγιά ενημέρωση

Οι φλόγες και οι καπνοί από την φωτιά είναι ορατοί από μεγάλη απόσταση, αναφέρει το dete.gr.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν ενισχυμένες πυροσβεστικές δυνάμεις.

Συγκεκριμένα: 78 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και  27 οχήματα.

Στην αεροπυρόσβεση συμμετέχουν 9 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Το ένα από αυτά έχουν αναλάβει τον συντονισμό τους.

Συνδρομή και από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Διακοπή κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό Πάτρας – Τρίπολης

Λόγω της τεράστιας φωτιάς, οι αρχές προχώρησαν στην διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση:

Λόγω φωτιάς υφίσταται διακοπή κυκλοφορίας από κόμβο ΒΙΠΕ προς Εθνική οδό Πατρών  – Τριπόλεως. Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξπάγεται από παράπλευρες οδούς».

