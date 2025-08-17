Ελλάδα

Φωτιά στην Εύβοια: Καίγεται δάσος στα Μεσοχώρια – Σηκώθηκαν 2 ελικόπτερα

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 20ης ΕΜΟΔΕ, 21 οχήματα και εθελοντές
Ανανεώθηκε πριν 24 λεπτά
Φωτιά
Φωτιά αρχείου / ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ / EUROKINISSI

Με νέα φωτιά ήρθαν αντιμέτωποι το πρωί της Κυριακής (17.08.2025) οι κάτοικοι της Εύβοιας με αποτέλεσμα να σπεύσουν στο σημείο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δάσος στα Μεσοχώρια Εύβοιας.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 20ης ΕΜΟΔΕ, 21 οχήματα και εθελοντές.

Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Στις ρίψεις νερού από αέρος συμμετέχουν 2 ελικόπτερα.

