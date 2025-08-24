Ελλάδα

Φωτιά στην Εύβοια: Στο «μικροσκόπιο» των αρχών 6 ανήλικοι – Ερευνώνται για τη συμμετοχή τους σε πυρκαγιές

Πριν από λίγες ημέρες είχαν προσαχθεί ανήλικα για εμπρησμό της περιοχής του Αμαρύνθου
Φωτιά
Φωτιά αρχείου / ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ / EUROKINISSI

Υπό έρευνα των έμπειρων ανδρών του κλιμακίου της Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) βρίσκονται 6 ανήλικοι ώστε να αποδειχθεί αν συμμετείχαν ή όχι στις φωτιές που εκδηλώθηκαν σε συγκεκριμένη περιοχή της Εύβοιας.

Δύο ειδικά κλιμάκια που έφτασαν από την Αθήνα μετά από εισαγγελική παραγγελία, ξεκίνησαν να παίρνουν καταθέσεις από παιδιά και γονείς. Ήδη έχουν δώσει εξηγήσεις 13χρονα και 14χρονα μαζί με τους κηδεμόνες τους, σχετικά με το αν εμπλέκονται ή ευθύνονται για την εκδήλωση φωτιάς στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ερέτριας στην Εύβοια.

Οι αρχές εξετάζουν και βιντεοληπτικό υλικό ώστε να διευκρινιστούν οι κινήσεις τους.

Πρόκειται για 5 αγόρια και 1 κορίτσι, κάποια είναι αδέρφια.

Πριν από λίγες ημέρες είχαν προσαχθεί 2 ανήλικοι και ο γονείς τους λόγω πρόκλησης φωτιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Αμαρύνθου.

Μετά από έρευνα, αποδείχθηκε πως μια ομάδα 8 παιδιών φέρονται να έβαζαν φωτιές τον τελευταίο χρόνο στην περιοχή της Αμαρύνθου στο Δήμο Ερέτριας. Οι προσαγωγές εν τέλει δεν μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Πληροφορίες από eviaonline.gr

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Πνίγηκε τουρίστας σε πισίνα στη Μύκονο μετά από χρήση ναρκωτικών - Στο Κέντρο Υγείας ακόμα ένα άτομο
Ο ένας από τους δύο άνδρες ανασύρθηκε ζωντανός, ενώ ο δεύτερος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και διαπιστώθηκε ο θάνατός του - Στο δωμάτιό τους βρέθηκαν ναρκωτικά
Πισίνα
Newsit logo
Newsit logo