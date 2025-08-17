Συμβαίνει τώρα:
Φωτιά στην Εύβοια: Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στα Μεσοχώρια – Κάηκαν δασικές εκτάσεις

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 20ης ΕΜΟΔΕ, 21 οχήματα και εθελοντές
Με νέα φωτιά ήρθαν αντιμέτωποι το πρωί της Κυριακής (17.08.2025) οι κάτοικοι της Εύβοιας με αποτέλεσμα να σπεύσουν στο σημείο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δάσος στα Μεσοχώρια Εύβοιας αλλά μετά από την επιχείρηση κατάσβεσης, πλέον είναι υπό έλεγχο.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 20ης ΕΜΟΔΕ, 21 οχήματα και εθελοντές.

Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Στις ρίψεις νερού από αέρος συμμετείχαν 2 ελικόπτερα.

