Φωτιά στην Εύβοια: Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στα Μεσοχώρια – Κάηκαν δασικές εκτάσεις

Με νέα φωτιά ήρθαν αντιμέτωποι το πρωί της Κυριακής (17.08.2025) οι κάτοικοι της Εύβοιας με αποτέλεσμα να σπεύσουν στο σημείο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δάσος στα Μεσοχώρια Εύβοιας αλλά μετά από την επιχείρηση κατάσβεσης, πλέον είναι υπό έλεγχο.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 20ης ΕΜΟΔΕ, 21 οχήματα και εθελοντές.

Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Στις ρίψεις νερού από αέρος συμμετείχαν 2 ελικόπτερα.