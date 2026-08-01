Ελλάδα

Φωτιά στην Κάρυστο: Η στιγμή που ξεσπά το πύρινο μέτωπο

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο το πύρινο μέτωπο
Φωτιά στην Εύβοια
Φωτιά στην Εύβοια
Κλαούντιο Σούμπασι
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Υπό έλεγχο κατόρθωσαν να θέσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις τη φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής (31.7.26) στον Αετό της Καρύστου της Εύβοιας.

Η φωτιά πλησίασε σπίτια στο ανατολικό τμήμα της Καρύστου, με τους πολίτες να βιώνουν δραματικές στιγμές και να αγωνιούν για τις περιουσίες τους. Τελικά, όμως οι πυροσβέστες και οι εθελοντές κατόρθωσαν να την οριοθετήσουν.

Ωστόσο στο πέρασμα της μέσα από κατοικίες έκαψε ένα σπίτι και δύο αυτοκίνητα το ένα εκ των οποίων ήταν όχημα των εθελοντών της Καρύστου.

Στο βίντεο που φέρνει στη δημοσιότητα το newsit.gr καταγράφεται η στιγμή έναρξης της φωτιάς.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, λόγω των θυελλωδών ανέμων η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις.

Στο σημείο παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις υπό τον φόβο αναζωπυρώσεων.

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Ελλάδα
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