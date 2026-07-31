Νύχτα αγωνίας στα πύρινα μέτωπα: Δεν κοπάζει ο αέρας μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου – Αυγουστιάτικο «ποδαρικό» με ακραίο κίνδυνο σε Αττική και Εύβοια

Σε ιδιαίτερα κακές πυρομετεωρολογικές συνθήκες εξελίσσονται οι μεγάλες φωτιές που έχουν ξεσπάσει το τελευταίο 24ωρο, με τους πολύ δυνατούς βόρειους ανέμους να δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο το έργο των πυροσβεστών.

Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, για τις δασικές φωτιές που εκδηλώθηκαν την Παρασκευή 31 Ιουλίου σε Νότια Βοιωτία, Αργολίδα και Αττική, από το βράδυ της Παρασκευής (31/7/26) μέχρι τουλάχιστον τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου (1/8/26), οι ενισχυμένοι άνεμοι αναμένεται να διατηρηθούν στην ευρύτερη περιοχή…

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Η μέση ταχύτητα του αέρα, φτάνει κατά τόπους τα 40 με 50 χιλιόμετρα την ώρα (6–7 μποφόρ), ενώ οι ριπές εκτιμάται ότι θα ξεπερνούν τα 90 με 100 χιλιόμετρα την ώρα, όπως διακρίνεται και στους παρακάτω προγνωστικούς χάρτες (τα μαύρα σύμβολα υποδηλώνουν τις τοποθεσίες των πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν την Παρασκευή 31 Ιουλίου).

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, οι ενισχυμένοι άνεμοι αναμένεται να επιμείνουν στην ευρύτερη περιοχή και κατά τις επόμενες ημέρες, έως και την Κυριακή (2/8) διατηρώντας τις δυσμενείς πυρομετεωρολογικές συνθήκες.

Δείτε εδώ όλα όσα έγιναν τις προηγούμενες ώρες στα πύρινα μέτωπα, μέσα από το live που έκανε το newsit.gr

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Οι 10 πιο επικίνδυνες περιοχές για πυρκαγιά το Σάββατο (1/8/26)

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για το Σάββατο 01 Αυγούστου 2026, προβλέπεται:

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) για τις εξής περιοχές:

• Περιφέρεια Αττικής

• Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Εύβοιας)

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

• Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

• Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας)

• Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

• Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λήμνου, ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου)

• Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)

• Περιφέρεια Κρήτης (ΠΕ Ρεθύμνου, ΠΕ Χανίων)

• Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

• Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των συγκεκριμένων περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας για να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α.

Δείτε live την εξέλιξη των μποφόρ, μέσα από το γραφικό του Windy:

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ για το Σάββατο (1/8/26)

Θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι προβλέπονται στο Αιγαίο, εντάσεως 7 με 8 μποφόρ και πιθανώς πρόσκαιρα τοπικά έως 9 μποφόρ.

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός. Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις θα έχει η Εύβοια και η Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 4 με 5, τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8, πιθανώς τοπικά έως 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά ηπειρωτικά τους 35 με 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς, στις Κυκλάδες τους 28 με 29 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 33 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Μακεδονίας.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 με 34 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στη δυτική Στερά και δυτική Πελοπόννησο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 με 35, στα ηπειρωτικά τοπικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6, στα ανατολικά θαλάσσια – παράκτια τοπικά 7, στα νότια πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 με 34, τοπικά στα νότια 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Βαθμιαία εξασθένηση από τις απογευματινές ώρες.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 28 με 29 και στην νότια Κρήτη τοπικά 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 και στα νότια έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7, στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.