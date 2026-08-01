Ελλάδα

Φθιώτιδα: Ένας νεκρός σε σοκαριστικό τροχαίο με 2 φορτηγά – Το ένα τυλίχτηκε στις φλόγες

Ο οδηγός του φορτηγού που ανατράπηκε έχασε τη ζωή του, ενώ καλά στην υγεία του είναι ο οδηγός του άλλου φορτηγού που κατάφερε να βγει από το όχημά του πριν αυτό τυλιχτεί στις φλόγες
Τροχαίο στη Φθιώτιδα
Το φορτηγό που κάηκε ολοσχερώς από το τροχαίο / lamiareport.gr
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Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε λίγο μετά τις 07:00 το πρωί στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας στη Φθιώτιδα, όταν δύο φορτηγά συγκρούστηκαν μεταξύ τους.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, το τροχαίο συνέβη στο 123ο χιλιόμετρο στο ρεύμα προς Αθήνα λίγο μετά τη γέφυρα του Μαρτίνου στη Φθιώτιδα, όταν δύο φορτηγά συγκρούστηκαν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα το ένα να ανατραπεί και να βρεθεί στην άκρη του δευτέρου και το δεύτερο να καβαλήσει το τσιμεντένιο διάζωμα και να τυλιχτεί στις φλόγες.

Ο οδηγός του φορτηγού που ανατράπηκε ανασύρθηκε νεκρός, ενώ καλά στην υγεία του είναι ο οδηγός του άλλου φορτηγού που κατάφερε να βγει από το όχημά του, πριν αυτό τυλιχτεί στις φλόγες.

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lamiareport.gr
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lamiareport.gr
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lamiareport.gr
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lamiareport.gr
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Στο σημείο επικράτησε πανικός αφού πυκνοί καπνοί είχαν σκεπάσει και τα δυο ρεύματα κυκλοφορίας της εθνικής οδού.

Διακοπή κυκλοφορίας

Η Αστυνομία προχώρησε λόγω του τροχαίου σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, η κυκλοφορία προς Θεσσαλονίκη εκτρέπεται από την 115η χιλιομετρική θέση, στο ύψος του Κάστρου.

Παράλληλα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας από την 125η χιλιομετρική θέση, στην περιοχή του Μαρτίνου.

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