Καιρός: Ο λίβας δοκιμάζει ξανά την χώρα με ξηρούς ανέμους έως 9 μποφόρ – Στο «κόκκινο» Αττική και Εύβοια για φωτιά

Σε ακραίο συναγερμό κινδύνου για φωτιά βρίσκονται σήμερα (01.08.2026) Αττική και Εύβοια ενώ ο καιρός αναμένεται να δυσκολέψει το έργο των πυροσβεστών μιας και αναμένονται άνεμοι έως 9 μποφόρ.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης αναφέρει στην πρόγνωση καιρού του πως και σήμερα εκδηλώνεται το φαινόμενο του λίβα, τροφοδοτώντας με ξηρούς και θερμούς ανέμους τις φωτιές που μαίνονται ήδη στην χώρα. Υπενθυμίζεται πως οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν τιτάνια μάχη με τα μέτωπα σε Βοιωτία, Ρέθυμνο και Αχαΐα.

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Δείτε στο live του newsit.gr τις εξελίξεις στα μέτωπα, σε όλη τη χώρα.

Ο λίβας είναι ένας θερμός και ξηρός άνεμος που δημιουργείται όταν οι αέριες μάζες προερχόμενες από τα νοτιοδυτικά της χώρας, κατεβαίνουν επιταχυνόμενες από την Πίνδο προς τα ανατολικά, θερμαινόμενες ακόμη περισσότερο κατά την κάθοδό τους.

Για σήμερα αναμένονται θυελλώδεις άνεμοι έως 8 μποφόρ σε πολλά σημεία της χώρας ενώ 9 μποφόρ θα εκδηλωθούν σε Αττική, Βοιωτία και νότια Εύβοια, από το μεσημέρι.

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Δείτε σε ποιες περιοχές θα πνέουν ισχυροί οι άνεμοι:

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα με τις προηγούμενες ημέρες, φτάνοντας έως και τους 36 βαθμούς Κελσίου.

Ακραίος κίνδυνος για φωτιά σήμερα σε Αττική και Εύβοια

Σύμφωνα με τον χάρτη που εκδίδει καθημερινά το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα υπάρχει ακραίος κίνδυνος για φωτιά (κατηγορία 5) σε Αττική και Εύβοια.

Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορία 4 υπάρχει σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ για το Σάββατο (1/8/26)

Θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι προβλέπονται στο Αιγαίο, εντάσεως 7 με 8 μποφόρ και πιθανώς πρόσκαιρα τοπικά έως 9 μποφόρ.

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός. Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις θα έχει η Εύβοια και η Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 4 με 5, τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8, πιθανώς τοπικά έως 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά ηπειρωτικά τους 35 με 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς, στις Κυκλάδες τους 28 με 29 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 33 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7, στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Μακεδονίας.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 με 34 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στη δυτική Στερά και δυτική Πελοπόννησο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 με 35, στα ηπειρωτικά τοπικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6, στα ανατολικά θαλάσσια – παράκτια τοπικά 7, στα νότια πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 με 34, τοπικά στα νότια 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Βαθμιαία εξασθένηση από τις απογευματινές ώρες.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 28 με 29 και στην νότια Κρήτη τοπικά 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 και στα νότια έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Πρόγνωση για την Κυριακή 02.08.2026

Γενικά αίθριος καιρός. Λίγες τοπικές νεφώσεις στην Εύβοια, την Κρήτη καθώς και στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6, στο Αιγαίο τοπικά 7 και στο κεντρικό τις πρωινές ώρες έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά ηπειρωτικά τους 35 με 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς, στις Κυκλάδες τους 28 με 29 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 33 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για τη Δευτέρα 03.08.2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 5 με 6, πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Πρόγνωση για την Τρίτη 04.08.2026

Γενικά αίθριος καιρός. Λίγες νεφώσεις στα δυτικά το πρωί και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.