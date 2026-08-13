Φωτιά στην Καβάλα στην παραλία Οφρυνίου – Σηκώθηκαν εναέρια

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (13.08.2026) σε χαμηλή βλάστηση στην παραλία Οφρυνίου Καβάλας.
Για το έργο της κατάσβεσης στη φωτιά στην Καβάλα επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 21ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα.
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Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη.
Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Παγγαίου.
Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).
Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας .