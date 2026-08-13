Ελλάδα

Φωτιά στην Καβάλα στην παραλία Οφρυνίου – Σηκώθηκαν εναέρια

Επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 21ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα
Πυρκαγιά
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ / EUROKINISSI
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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (13.08.2026) σε χαμηλή βλάστηση στην παραλία Οφρυνίου Καβάλας.

Για το έργο της κατάσβεσης στη φωτιά στην Καβάλα επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 21ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Παγγαίου.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας .

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