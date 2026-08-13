Κάρπαθος: Δραπέτης φυλακών έκλεψε ξενοδοχείο και προσπάθησε να εγκαταλείψει το νησί

Τιμαλφή, υπολογιστή και χρήματα κατάφερε να κλέψει από δωμάτιο ξενοδοχείου στην Κάρπαθο, ένας 34χρονος, την Τρίτη (11.08.2026). Όπως αποδείχθηκε από την έρευνα, ο δράστης αναζητούνταν ήδη μιας και ήταν δραπέτης φυλακών.

Η διάρρηξη έγινε το βράδυ της Τρίτης, με τον 34χρονο αλλοδαπό να μπαίνει στο δωμάτιο ξενοδοχείου της Καρπάθου από ανασφάλιστη μπαλκονόπορτα, εκμεταλλευόμενος την απουσία των ενοίκων. Μέσα σε λίγα λεπτά έκλεψε χρήματα και άλλα προσωπικά αντικείμενα των πελατών και τράπηκε σε φυγή.

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Αμέσως μετά την καταγγελία, αστυνομικοί ξεκίνησαν έρευνες για τη σύλληψή του. Λίγες ώρες μετά τον εντόπισαν μέσα σε λοίο της γραμμής, λίγο πριν αναχωρήσει από το νησί.

Κατά την προσαγωγή του, αποδείχτηκε πως δεν διέθετε καν ταξιδιωτικά έγγραφα και είχε δηλώσει ψευδή στοιχεία ταυτότητας. Η εξακρίβωση των πραγματικών του στοιχείων αποκάλυψε ότι δεν είχε επιστρέψει στη φυλακή μετά από άδεια που του είχε χορηγηθεί και αναζητούνταν ως δραπέτης.

Τα κλοπιμαία και τα χρήματα εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν και αναγνωρίστηκαν από τους δικαιούχους τους.

Σε βάρος του 34χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή, ψευδή κατάθεση και απόδραση κρατουμένου και θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου.