Τροχαίο στη Χαλκιδική: Επιστρέφει στη Μολδαβία η 7χρονη που έχασε τους γονείς της και την αδελφή της

Με επανδρωμένο ασθενοφόρο αποτελούμενο από 4 γιατρούς, ξεκινά την Παρασκευή (14.08.2026) το ταξίδι της επιστροφής στη Μολδαβία, η 7χρονη που τραυματίστηκε βαρύτατα στο τροχαίο στην Χαλκιδική που κόστισε τη ζωή στους γονείς και την αδελφή της.

Η 7χρονη μετά από ένα μήνα νοσηλείας και πολλαπλών χειρουργείων, αναμένεται να ταξιδέψει για την πατρίδα της, βρίσκοντας εκεί τα υπόλοιπα και μοναδικά μέλη της οικογένειάς της. «Αλυσίδα» συγγενών και φίλων από τη Μολδαβία στήθηκε για τη στήριξη του μικρού παιδιού που έχασε στο τροχαίο στη Χαλκιδική τους γονείς και την 6 μηνών αδελφή της.

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Από δίπλα της δεν έχει φύγει στιγμή η θεία της (η αδελφή της μητέρας της) η οποία μάλιστα ζήτησε και την επιμέλειά της.

Λόγω της κατάστασης της υγείας της, για την μεταφορά της στη Μολδαβία επιστρατεύτηκε ειδικά επανδρωμένο ασθενοφόρο με 4 γιατρούς που θα φροντίσουν για την ήδη επιβαρυμένη υγεία της.

Το τραγικό τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών – Σιθωνίας, κοντά στη Μεταμόρφωση γύρω στις 18:20 το απόγευμα της 15ης Ιουλίου όταν το αυτοκίνητο της οικογένειας συγκρούστηκε με βυτιοφόρο.

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Αποτέλεσμα της σφοδρής σύγκρουσης ήταν να χάσει τη ζωή της η 28χρονη, ο 35χρονος σύζυγος και οδηγός αλλά και η 6 μηνών κόρη τους.

Σοβαρά τραυματισμένη ανασύρθηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο η μεγαλύτερη κόρη του ζευγαριού, δίνοντας τιτάνια μάχη να κρατηθεί στη ζωή καθώς έφερε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Μετά από έναν μήνα νοσηλείας, η 7χρονη εν τέλει αποσωληνώθηκε και τώρα επιστρέφει στην πατρίδα της.