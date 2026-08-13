Καραμπόλα στον ΒΟΑΚ γιατί οι οδηγοί χάζευαν άλλο τροχαίο

Δύο τροχαία σημειώθηκαν μεταξύ λίγων λεπτών, το πρωί της Πέμπτης (13.08.2026) στον ΒΟΑΚ, στο τμήμα της εθνικής οδού μεταξύ Πλατανιά και Ταυρωνίτη. Μάλιστα η αιτία του δεύτερου τροχαίου ήταν η περιέργεια των οδηγών που κοίταζαν τα αυτοκίνητα που μόλις είχαν συγκρουστεί και ακινητοποιηθεί στο σημείο.

Το πρώτο τροχαίο έγινε λίγο μετά τις 11:00 το πρωί επί του ΒΟΑΚ, στο οποίο φαίνεται να ενεπλάκησαν 3 οχήματα. Λόγω της κίνησης που προκλήθηκε αλλά και της απόσπασης των οδηγών που κοίταζαν τα ακινητοποιήμενα αυτοκίνητα, προκλήθηκε και το δεύτερο τροχαίο στο οποίο ενεπλάκησαν ακόμα 4 οχήματα.

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Από τις συγκρούσεις προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές και καθυστερήσεις, χωρίς να υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

Στο σημείο έσπευσε η Τροχαία ΒΟΑΚ, προκειμένου να ρυθμίσει την κυκλοφορία, ενώ για αρκετή ώρα δημιουργήθηκε μποτιλιάρισμα.

Η κίνηση στον ΒΟΑΚ γίνεται ακόμη πιο δύσκολη αυτή την περίοδο, καθώς η κυκλοφορία είναι ήδη ιδιαίτερα αυξημένη λόγω της μεγάλης τουριστικής κίνησης και των χιλιάδων επισκεπτών που βρίσκονται στην Κρήτη.

Πληροφορίες από ErtNews