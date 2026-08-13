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Καραμπόλα στον ΒΟΑΚ γιατί οι οδηγοί χάζευαν άλλο τροχαίο

Επτά τα οχήματα που ενεπλάκησαν στα δύο τροχαία
Καραμπόλα στον ΒΟΑΚ γιατί οι οδηγοί χάζευαν άλλο τροχαίο
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Δύο τροχαία σημειώθηκαν μεταξύ λίγων λεπτών, το πρωί της Πέμπτης (13.08.2026) στον ΒΟΑΚ, στο τμήμα της εθνικής οδού μεταξύ Πλατανιά και Ταυρωνίτη. Μάλιστα η αιτία του δεύτερου τροχαίου ήταν η περιέργεια των οδηγών που κοίταζαν τα αυτοκίνητα που μόλις είχαν συγκρουστεί και ακινητοποιηθεί στο σημείο.

Το πρώτο τροχαίο έγινε λίγο μετά τις 11:00 το πρωί επί του ΒΟΑΚ, στο οποίο φαίνεται να ενεπλάκησαν 3 οχήματα. Λόγω της κίνησης που προκλήθηκε αλλά και της απόσπασης των οδηγών που κοίταζαν τα ακινητοποιήμενα αυτοκίνητα, προκλήθηκε και το δεύτερο τροχαίο στο οποίο ενεπλάκησαν ακόμα 4 οχήματα.

Από τις συγκρούσεις προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές και καθυστερήσεις, χωρίς να υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

Στο σημείο έσπευσε η Τροχαία ΒΟΑΚ, προκειμένου να ρυθμίσει την κυκλοφορία, ενώ για αρκετή ώρα δημιουργήθηκε μποτιλιάρισμα.

Η κίνηση στον ΒΟΑΚ γίνεται ακόμη πιο δύσκολη αυτή την περίοδο, καθώς η κυκλοφορία είναι ήδη ιδιαίτερα αυξημένη λόγω της μεγάλης τουριστικής κίνησης και των χιλιάδων επισκεπτών που βρίσκονται στην Κρήτη.

Πληροφορίες από ErtNews

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