Ελλάδα

Φωτιά στην Κεφαλονιά – Μήνυμα από το 112 «απομακρυνθείτε προς Αργοστόλι»

«Αν βρίσκεστε στις περιοχές Κοριάννα, Κλείσματα και Μεταξάτα της νήσου Κεφαλληνίας απομακρυνθείτε προς Αργοστόλι», αναφέρεται στο μήνυμα του 112
Φωτιά στα Μεταξάτα Κεφαλονιάς
Φωτιά στα Μεταξάτα Κεφαλονιάς / Πυρκαγιά Ενημέρωση Facebook

Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μεταξάτα στην Κεφαλονιά το απόγευμα της Τετάρτης (17.9.25).

Λόγω της φωτιάς στην Κεφαλονιά στάλθηκε από το 112 μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν προς Αργοστόλι.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση.

 

Στο σημείο έφτασαν και επιχειρούν 34 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 16ης ΕΜΟΔΕ, επτά οχήματα, δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

