Φωτιά στην Κεφαλονιά – Μήνυμα από το 112 «απομακρυνθείτε προς Αργοστόλι»

Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μεταξάτα στην Κεφαλονιά το απόγευμα της Τετάρτης (17.9.25).

Λόγω της φωτιάς στην Κεφαλονιά στάλθηκε από το 112 μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν προς Αργοστόλι.

«Αν βρίσκεστε στις περιοχές Κοριάννα, Κλείσματα και Μεταξάτα της νήσου Κεφαλληνίας απομακρυνθείτε προς Αργοστόλι», αναφέρεται στο μήνυμα του 112.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Μεταξάτα #Κεφαλονιάς. Κινητοποιήθηκαν 34 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 16ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 7 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 17, 2025

Στο σημείο έφτασαν και επιχειρούν 34 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 16ης ΕΜΟΔΕ, επτά οχήματα, δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.