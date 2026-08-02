Φωτιά στην Κεφαλονιά: Μηνύματα από το 112 για εκκένωση 7 περιοχών – Μία σύλληψη για εμπρησμό

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε κατά τη διάρκεια της νύχτας (02.08.2026) σε δασική έκταση στην Κεφαλονιά με την Πολιτική Προστασία να προχωρά στην εκκένωση περιοχών για την ασφάλεια των κατοίκων.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Πάστρα Κεφαλονιάς γύρω στις 23:20 με αποτέλεσμα να σπεύσει στο σημείο μεγάλη πυροσβεστική δύναμη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν πάνω από 50 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 19ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 οχήματα.

Ενεργοποίηση



Πυρκαγιά στην περιοχή σας



Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Κρεμμύδι της Περιφερειακής Ενότητας #Κεφαλληνίας απομακρυνθείτε προς #Αργοστόλι



Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 1, 2026

Οι δυνάμεις ενισχύθηκαν με το πρώτο φως της ημέρας.

Δείτε στο live του newsit.gr τις εξελίξεις στα μέτωπα της φωτιάς σε όλη την χώρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνολικά στάλθηκε μπαράζ μηνυμάτων από το 112 για εκκένωση των περιοχών Χιονάτα, Θηραμόνα, Μαυράτα, Κάτω Κατελειό, Κατελειό, Μαρκόπουλο και Κρεμμύδι.

Η φωτιά μαίνεται ακόμη αν και σύμφωνα με πληροφορίες, η εικόνα είναι αρκετά βελτιωμένη.

Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Κεφαλληνίας, έχει γίνει ήδη μία σύλληψη για εμπρησμό.