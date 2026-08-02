Φωτιά στην Κεφαλονιά: Μηνύματα από το 112 για εκκένωση 7 περιοχών – Μία σύλληψη για εμπρησμό

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε κατά τη διάρκεια της νύχτας (02.08.2026) σε δασική έκταση στην Κεφαλονιά με την Πολιτική Προστασία να προχωρά στην εκκένωση περιοχών για την ασφάλεια των κατοίκων.
Η φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Πάστρα Κεφαλονιάς γύρω στις 23:20 με αποτέλεσμα να σπεύσει στο σημείο μεγάλη πυροσβεστική δύναμη.
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Για την κατάσβεσή της επιχειρούν πάνω από 50 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 19ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 οχήματα.
Ενεργοποίηση— 112 Greece (@112Greece) August 1, 2026
Πυρκαγιά στην περιοχή σας
Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Κρεμμύδι της Περιφερειακής Ενότητας #Κεφαλληνίας απομακρυνθείτε προς #Αργοστόλι
Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
Ενεργοποίηση— 112 Greece (@112Greece) August 2, 2026
Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Χιονάτα #Θηράμονα και #Μαυράτα της Περιφερειακής Ενότητας #Κεφαλληνίας απομακρυνθείτε προς #Αργοστόλι
https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki…
Οι δυνάμεις ενισχύθηκαν με το πρώτο φως της ημέρας.
Δείτε στο live του newsit.gr τις εξελίξεις στα μέτωπα της φωτιάς σε όλη την χώρα.
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Συνολικά στάλθηκε μπαράζ μηνυμάτων από το 112 για εκκένωση των περιοχών Χιονάτα, Θηραμόνα, Μαυράτα, Κάτω Κατελειό, Κατελειό, Μαρκόπουλο και Κρεμμύδι.
Η φωτιά μαίνεται ακόμη αν και σύμφωνα με πληροφορίες, η εικόνα είναι αρκετά βελτιωμένη.
Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Κεφαλληνίας, έχει γίνει ήδη μία σύλληψη για εμπρησμό.