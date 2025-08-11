Φωτιά στην Κερατέα: Έως 6.000 ευρώ θα φτάσουν οι αποζημιώσεις των πυρόπληκτων – 600 ευρώ για τα πρώτα έξοδα

Από 2.000 έως 6.000 ευρώ θα κυμαίνονται οι αποζημιώσεις όσον επλήγησαν από την καταστροφική φωτιά στην Κερατέα, την προηγούμενη εβδομάδα. Στην σύσκεψη που ξεκίνησε το πρωί της Δευτέρας (11.08.2025) στο δημαρχείο Λαυρεωτικής υπό τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδο, αποφασίστηκαν τα επόμενα βήματα για την ανακούφιση των πυρόπληκτων.

Οι αποζημιώσεις των πολιτών που είδαν τις περιουσίες τους να γίνονται στάχτη, στο πέρασμα της φωτιάς στην Κερατέα, θα ξεκινήσει με ένα βοήθημα που θα φτάνει τα 600 ευρώ. Αυτό θα αφορά καθαρά τα πρώτα έξοδα.

Οι πυρόπληκτοι θα μπορούν από τις 18 έως τις 27 Αυγούστου να καταθέσουν το έντυπο της καταγραφής, το έντυπο Ε1 και το Ε9 προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία της αποκατάστασης.

Για σπίτια που σημάνθηκαν με πράσινο η αποζημίωση ορίστηκε:

2.000 ευρώ για πρώτη κατοικία

4.000 ευρώ για σπίτια με κίτρινη σήμανση

6.000 ευρώ για κόκκινη σήμανση

Σε περίπτωση που πρόκειται για παραθεριστική κατοικία τα χρήματα μειώνονται στο μισό

Από 300 έως 500 ευρώ το μήνα ορίστηκε η κρατική αρωγή με αναδρομική ισχύ για ενοικίαση σπιτιού.

Η διαδικασία θα τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και, όπως είπε ο κ. Κατσαφάδος, θα διατεθεί από ένας υπάλληλος σε κάθε δημοτική αρχή.

Σε δεύτερο χρόνο ξεκινούν αντιδιαβρωτικά έργα.

«Η διαδικασία είναι ταχύτερη και ευέλικτη» είπε ο Κώστας Κατσαφάδος, σύμφωνα με το ertnews.gr ενώ ο ΓΓ της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) ζήτησε την καλύτερη δυνατή συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση.

Ο δήμαρχος Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς, τόνισε από την πλευρά του ότι τα καθαρισμένα οικόπεδα βοήθησαν το έργο της κατάσβεσης και ζήτησε να απομακρυνθεί κάθε πιθανή εστία ανάφλεξης.

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού, Δημήτρης Παπαχρήστος, τόνισε ότι θα υποβληθεί άμεσα μήνυση στον ΔΕΔΔΗΕ.