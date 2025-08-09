Ελλάδα

Φωτιά στην Κερατέα: Η φρίκη της πύρινης λαίλαπας μέσα σε φωτογραφίες – Σπίτια και όνειρα έγιναν στάχτη μέσα σε μια στιγμή

Τα εναέρια μέσα συνέχιζαν τις ρίψεις νερού αφού έπεσε ο ήλιος - Συγκλονιστικές φωτογραφίες από τον εφιάλτη που έζησαν οι κάτοικοι της ΝΑ Αττικής
Αντιμέτωποι με τη φωτιά, για ακόμη μία φορά, ήρθαν οι κάτοικοι της νοτιοανατολικής Αττικής. Η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (09.09.2025) στην Κερατέα, έκαψε χιλιάδες στρέμματα δάσους, σπίτια, επιχειρήσεις και οδήγησε στο νοσοκομείο αρκετούς κατοίκους.

Ένας άνδρας 76 χρόνων έχασε τη ζωή του λόγω της φωτιάς στην Κερατέα. Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε απανθρακωμένος μέσα σε πλινθόκτιστη κατασκευή. Οι πυροσβέστες, όλο το βράδυ έδιναν μάχη με τις φλόγες ώστε να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα.

Στο μέτωπο, από την πρώτη στιγμή βρέθηκαν και φωτορεπόρτερ. Σκοπός να αποτυπώσουν την φρίκη της πύρινης κόλασης ώστε, έστω και κάποια στιγμή στο μέλλον, οι άνθρωποι να μάθουμε να σεβόμαστε στο περιβάλλον και να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ειδικά την περίοδο του καλοκαιριού.

Όπως φαίνεται στα πλάνα, η φωτιά έκαψε ό,τι βρήκε μπροστά της ακόμα και όταν η πανέμορφη πανσέληνος «παρατηρούσε» από ψηλά την κόλαση στην Κερατέα.

Αν και τα εναέρια μέσα, με το που πέσει ο ήλιος, σταματούν τις ρίψεις νερού, οι πιλότοι επέμεναν μέχρι αργά για να σβήσουν τις φωτιές.

Πρόκειται για ένα σπάνιο ντοκουμέντο καθώς δεν συνηθίζεται να πετούν εναέρια μέσα όταν πλέον έχει νυχτώσει.

Μέσα στα θύματα της φωτιάς, δεν γίνεται να ξεχνάμε και τα ζώα. Πανικοβλημένα, τρέχουν να σωθούν από τον καύσωνα και τις φλόγες. Τουλάχιστον όσα δεν είναι δεμένα μέσα σε κήπους ή σε κολώνες.

Στο παρακάτω στιγμιότυπο φαίνεται πως η φρίκη της φωτιάς δεν «κοιτάζει» παιχνίδια και ανεμελιά. Οι φλόγες καίνε τα πάντα, σε ένα σημείο που μέχρι πρότινος, ακούγονταν μόνο γέλια.

Παραδομένα στις φλόγες αρκετές επιχειρήσεις και σπίτια. Οι ιδιοκτήτες τους είδαν τα όνειρά τους να γκρεμίζονται από την μία στιγμή στην άλλη.

Οι πυροσβέστες με θάρρος και πείσμα προσπαθούν να σώσουν ό,τι μπορούν.

Από την άλλη, όσοι κάτοικοι αρνήθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ξεκίνησαν να ρίχνουν νερό σε αυλές και κτίρια για να τα σώσουν.

Φωτογραφίες από Eurokinissi / ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

