Φωτιά στην Κερατέα: Συλλήψεις δύο στελεχών του ΔΕΔΔΗΕ – Πυλώνας ηλεκτροδότησης το «σημείο μηδέν» της καταστροφικής πυρκαγιάς

Πρόκειται για δύο υπεύθυνους συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών του δικτύου διανομής ρεύματος, ενώ αναζητείται και διευθυντικό στέλεχος του τοπικού παραρτήματος
Πυρκαγιά στη περιοχή της Κερατέας / ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI

Από πυλώνα ηλεκτροδότησης φαίνεται ότι ξεκίνησε η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χτες Παρασκευή (08.08.2025) και κατέκαψε δασικές εκτάσεις στην Κερατέα Αττικής, με αποτέλεσμα να σημειωθούν δύο συλλήψεις στελεχών του ΔΕΔΔΗΕ.

Οι αρχές προχώρησαν στις συλλήψεις ενός 58χρονου και ενός 33χρονου, στελεχών του ΔΕΔΔΗΕ, αφού εντόπισαν το «σημείο μηδέν» από όπου ξεκίνησε η φωτιά στην Κερατέα.

Πρόκειται για δύο υπεύθυνους συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών του δικτύου διανομής ρεύματος, ενώ αναζητείται και διευθυντικό στέλεχος του τοπικού παραρτήματος.

Οι δύο άνδρες κατηγορούνται για παραλείψεις στη συντήρηση του δικτύου, που οδήγησαν στο ξέσπασμα της καταστροφικής πυρκαγιάς.

Υπενθυμίζεται ότι από το πρωί του Σαββάτου, κλιμάκιο της διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού, πραγματοποιεί έρευνες στο σημείο από όπου φέρεται να ξεκίνησε χθες η πυρκαγιά στον οικισμό Μανούτσο.

Πρόκειται για μία κολόνα της ΔΕΗ, στην οποία, προκλήθηκε βραχυκύκλωμα.

Από την χθεσινή μεγάλη πυρκαγιά, σπίτια και περιουσίες καταστράφηκαν, ενώ αγροτικές και δασικές εκτάσεις παραδόθηκαν στις φλόγες. Παράλληλα, υπήρξε και ένας νεκρός, ένας 74χρονος που βρέθηκα απανθρακωμένος μέσα στο σπίτι του.

