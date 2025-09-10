Φωτιά στην Λάρισα στο Πολυδάμειο: Επιχειρούν εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε πριν λίγο, Τετάρτη (10/9/2025), στο Πολυδάμειο Λάρισας και καίει σε χαμηλή βλάστηση.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στην Λάρισα επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 8 οχήματα 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.