Φωτιά στην Μεσσηνία – Επιχειρούν εναέριες δυνάμεις

Η φωτιά καίει δίπλα στο σημείο που είχε καεί πριν από περίπου μία εβδομάδα.
Πυροσβέστης σε κατάσβεση φωτιάς
Πυροσβέστης σε κατάσβεση φωτιάς / EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου

Η Φωτιά ξέσπασε σήμερα, Τετάρτη (20/8/2025), λίγο μετά τις 5 το απόγευμα σε δασική έκταση στα Πετράλωνα στην Μεσσηνία.

Η φωτιά καίει σε άκαυτη δασική περιοχή, δίπλα στο σημείο που είχε καεί πριν από περίπου μία εβδομάδα.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής με 26 πυροσβέστες και πεζοπόρα τμήματα, σύνολο 32 άτομα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις 2 αεροσκάφη τύπου PZL.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά επιστρέφει προς τα ήδη καμένα, γεγονός που εκτιμάται ότι θα διευκολύνει τον έλεγχο της.

Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη ώστε να περιορίσουν άμεσα το μέτωπο και να αποτρέψουν τυχόν επέκταση.

