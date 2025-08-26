Φωτιά στην Παιανία κοντά στην Αττική Οδό – Απειλείται και εταιρεία, ήχησε το 112

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης 26 Αυγούστου στην Παιανία κοντά σε εταιρεία που δραστηριοποιείται στην περιοχή και πλησίον της Αττικής Οδού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η φωτιά στην Παιανία εντοπίστηκε από πυροφύλακα, ο οποίος ενημέρωσε άμεσα την πυροσβεστική που έσπευσε στο σημείο.

Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση επί της οδού Αγίας Μαρίνας στην Κάντζα και στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 15 οχήματα ενώ αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Παράλληλα συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Σύμφωνα με το irafina η φωτιά έχει περάσει μέσα από το εργοστάσιο και επεκτείνεται με κατεύθυνση προς τον Υμηττό.

Μάλιστα στους κατοίκους της περιοχής ήχησε το 112 και τους κάλεσε να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Λόγω της φωτιά στην περιοχή της Κάντζας έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Παλαιοπαναγιάς από το ύψος της οδού Ανοίξεως.