Διπλή τραγωδία στον Βόλο: «Είδαμε μία γυναίκα να είναι μέσα στις φλόγες και το παιδί να φωνάζει» λένε γείτονες της οικογένειας

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για τη διπλή τραγωδία που σημειώθηκε στον Βόλο το μεσημέρι της 25ης Μαρτίου. Από τις εκρήξεις – πιθανότατα θερμαντικής συσκευής – και τη φωτιά που ακολούθησε βρήκαν τραγικό θάνατο μία μητέρα 80 ετών και η 66χρονη κόρη της, και να τραυματιστεί ο 40χρονος εγγονός της ηλικιωμένης.

Οι φονικές εκρήξεις έγιναν στις 4 το απόγευμα και αναστάτωσαν ολόκληρη τη γειτονιά στον Βόλο.

Ο εγγονός της 80χρονης έχει τραυματιστεί και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου.

Επίσης, κατέφτασαν και πληρώματα του ΕΚΑΒ, για να συνδράμουν στην επιχείρηση απεγκλωβισμού και παροχής βοήθειας.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η έκρηξη προκλήθηκε από θερμαντικό σώμα, πιθανόν από σόμπα αλογόνου, ωστόσο τα ακριβή αίτια διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

«Την ώρα που ήμουνα στο σπίτι μου άκουσα έναν δυνατό θόρυβο και μετά άλλες 2-3 εκρήξεις», λέει γείτονας της οικογένειας στο newsit.gr για τις δραματικές στιγμές και προσθέτει:

«Βγήκα έξω, εκείνη την ώρα περνούσαν κι άλλοι γείτονες από το σημείο. Είδαμε μία γυναίκα να είναι κυριολεκτικά μέσα στις φλόγες και το παιδί να φωνάζει. Ακούστηκαν άλλες 2-3 εκρήξεις. Και το σπαρακτικό είναι το παιδί να φωνάζει ”καίγεται η μητέρα μου”!

Βοήθησε ένας γείτονας να ρίξουν κάτι σαν σεντόνι πάνω στην κυρία αλλά μάταια. Η καγκελόπορτα έξω ήταν κλειδωμένη και πήδηξε ένας γείτονας, αυτός που της έριξε και το σεντόνι, το μπουφάν, κάτι τέτοιο, δεν καταλάβαμε. Καλέσαμε άμεσα την πυροσβεστική και ήρθαν πολύ γρήγορα. Η γυναίκα πρέπει να είχε καταλήξει από μέσα όταν είχε ξεσπάσει φωτιά πριν φτάσουμε όλοι εμείς.

Ο γιος προσπαθούσε να κάνει ό,τι μπορεί και φώναζε και για τη μάνα του και για τη γιαγιά του».

«Ο ίδιος (σ.σ. ο 40χρονος εγγονός της 80χρονης και γιος της 66χρονης) ήταν αυτός που ξεκλείδωσε την αυλόπορτα για να μπορέσουμε να μπούμε να βοηθήσουμε. Πολύ καλοί άνθρωποι έμεναν περίπου δύο χρόνια εδώ στην περιοχή», καταλήγει στο newsit.gr ο γείτονας της οικογένειας.