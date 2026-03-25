«Δράκος» του Πειραιά: Η γυναίκα που τον «έκαψε» περιγράφει τον εφιάλτη που έζησε από τον 36χρονο – «Ήρθε από πίσω και μου έπιασε το στήθος»

Ο 36χρονος Αιγύπτιος εμπλέκεται σε μία απόπειρα βιασμού και 6 περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης
Ο 36χρονος κατηγορούμενος για σεξουαλικές επιθέσεις στον Πειραιά / ΕΛΑΣ

Οι εικόνες από κάμερες ασφαλείας αποτύπωναν ένα μέρος του εφιάλτη της. Είναι μία από τις 7 γυναίκες που δέχτηκαν επίθεση στον Πειραιά, από τον 36χρονο «δράκο» που τελικά συνελήφθη. 

Πρόκειται για τη νεαρή γυναίκα που τότε είχε προλάβει να τραβήξει μία φωτογραφία πριν την απομάκρυνση του «δράκου» που είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος των γυναικών στον Πειραιά.

Πριν από λίγα 24ωρα τον αναγνώρισε και μιλώντας την Τετάρτη (25.03.2026) στο Live News δηλώνει ανακουφισμένη. Δεν πίστευε, όπως λέει, πως οι Αρχές θα έφταναν στα ίχνη του.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας προέκυψε η εμπλοκή του 36χρονου Αιγύπτιου σε μία απόπειρα βιασμού και 6 περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης, τα οποία σημειώθηκαν το τελευταίο διάστημα στον Πειραιά.

Η επίθεση σε βάρος της γυναίκας που καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας, σημειώθηκε στα τέλη του περασμένου Νοεμβρίου. Εκείνη περπατούσε ανυποψίαστη για να πάει στη δουλειά της, όταν κάποια στιγμή κατάλαβε πως ένας άγνωστος την ακολουθεί.

Όπως περιγράφει, ο «δράκος» της έπιασε το στήθος και τα οπίσθια και μετά άρχισε να τρέχει για να απομακρυνθεί, αλλά η ίδια πρόλαβε να βγάλει τη φωτογραφία που τελικά τον «έκαψε».

Μετά τη σύλληψη, ο 36χρονος οδηγήθηκε σε αστυνομικό τμήμα, όπου του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για «απείθεια, άσκηση βίας κατά υπαλλήλων, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών», καθώς δεν διέθετε τα απαραίτητα έγγραφα παραμονής.

Οι Αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν αν υπάρχει σύνδεση του 36χρονου με τις επιθέσεις στον Άλιμο, που είχαν σημειωθεί την ίδια χρονική περίοδο.

Σε βάρος του Αιγύπτιου δράστη έχει σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα βιασμού και προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας κατ’ εξακολούθηση.

 

Οι φωτογραφίες του 36χρονου δόθηκαν στη δημοσιότητα με εισαγγελική εντολή, σε μία επιπλέον προσπάθεια να αποκαλυφθούν όλες οι επιθέσεις που είχε πραγματοποιήσει τους τελευταίους μήνες.

Ισχυρός σεισμός στο Άγιο Όρος
Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός στο Άγιο Όρος είχε ένταση 4,9 ρίχτερ. Ο σεισμός έγινε στις 21.08 το...
Καιρός αύριο: Συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη – Βροχές, καταιγίδες και χιόνια σε άλλες περιοχές
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 17 με 19 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 20 βαθμούς Κελσίου
